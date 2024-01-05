近年討論度極高的新興產業？讓專業經理人揭開面紗

全案管理近年討論度很高的新興產業，各大建經公司及金融業旗下的資產管理公司看準老屋重建市場、自地自建的市場需求商機紛紛投入。匯達豐資產管理股份有限公司致力於提供危險老屋重建、地主自地自建、建設事業投資興建等全方位全案管理服務並專注於為客戶創造資產價值之道，其所全案管理的「中山晶綻」、「大直.稙光」等建案，更榮獲國家建築金質獎規劃設計類的肯定。

「大直.稙光」榮獲第25屆國家建築金質獎，由李宗達董事長代表接受行政院陳建仁院長頒獎。 圖／海悦廣告提供

董事長李宗達表示，目前業界的全案管理不少是單純將各項專業轉包，我們所執行的全方位全案管理，係由具建築、金融、工程及管理等專業背景共同組成團隊，本人及團隊全程參與每一項環節，親力親為檢討每一項細節，從獨到的選地哲學、擘劃符合市場的產品，過程中不斷著墨不同方案並整合建築師、結構技師及機電技師等各類設計圖說，產出最具坪效、深化使用的空間設計；考量居住使用習慣及外部環境影響，建議出最適建材設備方案及其保固責任，藉此提升住戶生活品質；工程興建時，不是單純重點工程或書面查核，而是派人實地監工，另外，也提供客戶辦理變更設計的服務；物業管理於規劃設計階段時就已納入考量，交屋前導入優質物業，優化交屋後保固及客戶售後服務，並提供客戶五心級服務。

去(2023)年「大直.稙光」榮獲第25屆國家建築金質獎住宅中層組規劃設計類的肯定，接受行政院陳建仁院長頒獎並受邀至總統府覲見蔡英文總統。「立足稙光、放眼台北、生活大直、傳承居家」為本案選地及規劃主軸。該案座落於捷運劍南路站對位美麗華，俯瞰大直商圈繁華的日夜景致，享受劍南山遠離塵囂的寧靜規劃，在家就可恣意轉換生活品味。本案為打造輕奢宜居住宅生活，捨棄一樓店面的規劃，取而代之的是服務住戶的活動空間，供訪客臨停、搬家、電動汽車充電而留設的多元空間及閱覽空間。此外，整棟大樓退縮設計搭配人行道認養形塑迎賓廣場彰顯輕奢建築之大氣，進入接待大廳特聘元澤設計張祐銓總監操刀設計以都會隱奢設計雕塑大直時尚風格，在樓高43米屋頂層開闊視野，大直繁華美景及劍南山綠意盎然映入眼簾。除規劃空中花園外，更貼心設計烤肉區及發呆區，增加社區及家人情感交流活動場所，創造傳承住宅價值。因應不同居住需求，規劃17坪(1+1房1衛)、23坪(2房1.5衛)、28坪(3房2衛)的產品，為達戶戶雙面採光格局提升居住品質，每層僅規劃三戶，並優化空間配置減少動線所產生的虛坪，為迎接更寬廣視野，除採低檯度大面窗外，樓高更挑高至３米６，創造舒適及多元彈性空間利用。

立足稙光、放眼台北、生活大直、傳承居家。 圖／海悦廣告提供

未來五年內，大直商圈有華固、大陸、忠泰、瓏山林、虹光、良茂及和泰產險等7大集團的頂級商辦案、土地近萬坪，達3萬坪的樓地板面積，將比肩信義計畫區。而未來環狀線東環段通車後，將與文湖線交會在劍南路站，從劍南路站出發直抵內科中心區、松山火車站及信義計畫區，工作、生活、交通轉運、娛樂一蹴可幾。

李宗達表示「大直.稙光」區段價值無庸置疑，建設公司願意讓利為居住品質挑高3.6米及犧牲店面利益，使建築產品規劃更宜居，這樣的格局及胸襟令人肯定。展望未來在台北市能兼具雙捷運站的交通紅利、國際頂級商辦帶動區位增值、坐擁繁華夜景與綠意盎然山坡視野、無店面無地主挑高3米6傳承宜居建築應是絕無僅有。

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