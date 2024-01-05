「綠奢華」時代來臨！ 頂奢建築用綠包圍生活成為趨勢

半畝塘業績 若蒔山。 圖／甲桂林廣告提供

隨著全球ESG浪潮席捲而來，「綠建築」並非只是口號，更是目前全球高端建築追求的「綠奢華」趨勢。放眼國際企業Google、香奈兒的辦公室都要求符合綠建築資格，這股綠風潮也蔓延到住宅市場，不少頂尖行家表示，真正的綠色奢華才是未來的趨勢。

所謂「綠色奢華高級感」，言下之意，就是不同於一般都市叢林中冰冷的高樓大廈，而是以融入自然環境的與綠共生才是最奢侈。商仲業者指出，從國際上的地標建築來看，新加坡的CapitaSpring採綠建築設計，全棟住宅被垂直森林給包圍，如同一座城市綠洲，而在新加坡當地備受關注的「綠色酒店」，PARKROYAL on Pickering被植物覆蓋的露台像一座充滿綠植的花園，更是被旅客列為最值得造訪的酒店，這些含有「綠」原素的建築，都是首屈一指的國際性地標。

富邦藝庭外觀透視圖。 圖／甲桂林廣告提供

然而這股浪潮也從國外吹到國內，在台北最頂尖國際的地段上，也將迎來一座城市綠洲「富邦藝庭」以「綠色時尚」讓奢華與世界共好。在台北市中心的黃金地段找到綠覆率高達140%的住宅案，恐怕就沒那麼容易。為了迎接頂奢建築的新趨勢，位於台北東區正核心的新推案「富邦藝庭」，將提供鑽石級綠建築的全新體驗，讓都市的心臟地帶，也能享有舒心自然的居住方案。

根據台灣建築中心統計，截至2023年9月，全台約有4319個案件取得綠建築標章，約67.8％屬於公有案件，約32.2％是民間案件，值得一提的是，鑽石級住宅綠建築，目前在台北市僅3棟，「富邦藝庭」將來也是其中一員。「富邦藝庭」不僅貫徹綠奢華建築的要求，，並邀請到國際名家團隊攜手，以生活所需要的細節規劃，打造城市中的綠寶石。

以ESG永續傳承為核心的富邦集團，宣示將全力奔向綠奢建築，以發揮在金融與非金融的企業影響力，此次在這座國際級的綠色地標上，富邦建設導入生態建築的開發，結合半畝塘創辦人、建築師江文淵的「都市造山」永續信念，在「富邦藝庭」建案中，規劃出78塊垂直綠化的綠植帷幕，以及6塊空中庭園。

甚至在規劃之初，展開周遭5公里的生態調查與紀錄，並針對基地風場、日照及溫度做細緻調查，把森林種回來，讓自然重返生活，首創綠覆率高達140%，引入數百種以上原生植物，在北台灣最為繁華的首都生活圈，定義全球都會時尚「森度奢華」的地景場域。

3D外觀合成實景。 圖／甲桂林廣告提供

「富邦藝庭」作為最受矚目的全新開發案，採住商複合型開發（Mixed Use Development）及密集城市（Compact City）之新城市規劃理念與設計，將興建一棟地下5層，地上27層住商複合大樓，16F以上開始為住宅層，規劃25/35/42坪，並且打造空中綠洲連通捷運忠孝復興站。

放眼國際都會城市中心，這類的複合式高層住宅，大多是結合高端商辦或是國際飯店，不論在東京、紐約、倫敦都有這樣的地標建築，且逐形成一種國際趨勢。全球居不動產情報室總監陳炳辰表示，頂尖一線城市不動產市場講求功能與全面性，複合式公寓大樓反能展現多重價值，增添國際高端居住優勢，特別是高等級商業空間形成複合式社區，能相互彰顯品味與身價，實質上亦兼具便利性、服務性和隱密性，已為不少高價建案的規劃顯學，更是吸引富有海外生活經驗的高端客群目光。

外觀透視圖。 圖／甲桂林廣告提供

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