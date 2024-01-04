出版人看「軍中作家」司馬中原 連說鬼故事都很現代…作品從未斷版
小說家司馬中原今天上午辭世，享耆壽90歲。司馬中原早年以「軍中作家」出道、擅寫背景遼闊、氣勢磅礡的鄉野小說，代表作包括《狂風沙》、《荒原》、《青春行》、《煙雲》等。文訊總編輯封德屏表示，和那一代的軍中作家相較，司馬中原作品的當代性很強，即使是寫鬼故事，也能跟當代城市與現實結合，其寫作技巧現在看來仍非常現代。因此司馬中原能夠跨越時代與世代，作品從未斷版，仍受到跨世代讀者的喜愛。
司馬中原生於戰火之中，6歲就開始逃難，沒有機會上正式的學堂。封德屏表示，司馬中原非常聰明、博聞強記，作品描寫東北和家鄉相當出彩。不少讀者對「軍中作家」有誤解、貼上「戒嚴時代」的標籤。她鼓勵讀者閱讀司馬中原的「軍中文學」，了解那一代人在失學和思鄉的狀態下，如何用筆表達自己，重新重新省思「軍中作家」的意義。
疫情前文訊執行「台北市作家口述歷史」計畫，原本約好司馬中原，卻因他身體狀況不佳作罷。封德屏說，疫後原本約好3、4月再訪，沒想到卻成為來不及實現的約定。但據她了解，司馬中原一直在整理自己的作品，相信「司馬爺爺」的故事與傳奇會一直流傳下去。
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