快訊

國中生割頸案 教育部拍板校安檢查機制分例行、緊急抽查2樣態

阿里山公路傳意外！1混凝車撞護欄後翻覆 車頭毀損畫面曝光

【徵】2024大選 《聯合報》徵求南投縣、臺南市現場報票工讀人員

出版人看「軍中作家」司馬中原 連說鬼故事都很現代…作品從未斷版

聯合報／ 記者陳宛茜／台北即時報導
小說家司馬中原辭世，享耆壽90歲。本報資料照片
小說家司馬中原辭世，享耆壽90歲。本報資料照片

小說家司馬中原今天上午辭世，享耆壽90歲。司馬中原早年以「軍中作家」出道、擅寫背景遼闊、氣勢磅礡的鄉野小說，代表作包括《狂風沙》、《荒原》、《青春行》、《煙雲》等。文訊總編輯封德屏表示，和那一代的軍中作家相較，司馬中原作品的當代性很強，即使是寫鬼故事，也能跟當代城市與現實結合，其寫作技巧現在看來仍非常現代。因此司馬中原能夠跨越時代與世代，作品從未斷版，仍受到跨世代讀者的喜愛。

司馬中原生於戰火之中，6歲就開始逃難，沒有機會上正式的學堂。封德屏表示，司馬中原非常聰明、博聞強記，作品描寫東北和家鄉相當出彩。不少讀者對「軍中作家」有誤解、貼上「戒嚴時代」的標籤。她鼓勵讀者閱讀司馬中原的「軍中文學」，了解那一代人在失學和思鄉的狀態下，如何用筆表達自己，重新重新省思「軍中作家」的意義。

疫情前文訊執行「台北市作家口述歷史」計畫，原本約好司馬中原，卻因他身體狀況不佳作罷。封德屏說，疫後原本約好3、4月再訪，沒想到卻成為來不及實現的約定。但據她了解，司馬中原一直在整理自己的作品，相信「司馬爺爺」的故事與傳奇會一直流傳下去。

司馬中原

延伸閱讀

郭子乾第一個模仿對象就是司馬中原 聞他過世：震驚

司馬中原今早病逝兒悲痛證實 曝父遺願「盼與妻葬一起」

司馬中原病逝 蘇一峰：長者肺炎常不發燒不咳嗽 就醫才知

司馬中原病逝 郭子乾發聲哀悼曝模仿大師的訣竅

相關新聞

司馬中原今早病逝兒悲痛證實 曝父遺願「盼與妻葬一起」

知名作家、有「鬼故事大師」之稱司馬中原日前摔倒送醫，未料病情惡化，今早傳出病逝消息，他第五個兒子、台北市文山區興昌里里長...

軍公教月退金有望調整 政院：已匡列44億預做準備 溯及元旦

行政院長陳建仁在行政院會表示，有鑑於近兩年物價指數上升速度較以往快速，行政院已在今年中央政府總預算案匡列44億元預做準備...

出版人看「軍中作家」司馬中原 連說鬼故事都很現代…作品從未斷版

小說家司馬中原今天上午辭世，享耆壽90歲。司馬中原早年以「軍中作家」出道、擅寫背景遼闊、氣勢磅礡的鄉野小說，代表作包括《...

司馬中原病逝 蘇一峰：長者肺炎常不發燒不咳嗽 就醫才知

台灣最有名的鬼故事大師司馬中原，日前因跌倒住院，傳出感染急性肺炎，今天上午病逝，享耆壽90歲。對此，胸腔暨重症專科指導醫...

「鬼故事大師」司馬中原90歲辭世 曾道出不怕鬼原因

知名小說家司馬中原驚傳今天上午急性肺炎過世，享耆壽90歲。司馬中原早年以鄉野小說聞名，但他在1990年代成為綜藝節目「玫...

「全世界的人都怕鬼」廣流傳 司馬中原生前最後笑容曝光

台灣最有名的鬼故事大師司馬中原，今天驚傳急性肺炎病逝，享耆壽90歲。PTT網友紛紛推文追悼，不少網友對他講故事開場白是「中國人...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。