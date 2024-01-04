司馬中原病逝 蘇一峰：長者肺炎常不發燒不咳嗽 就醫才知

台灣最有名的鬼故事大師司馬中原，日前因跌倒住院，傳出感染急性肺炎，今天上午病逝，享耆壽90歲。對此，胸腔暨重症專科指導醫師蘇一峰在臉書表示，老人家的肺炎表現常不典型。

蘇一峰表示，肺炎的症狀有發燒咳嗽，年輕人免疫力健全比較會發燒，呼吸道功能健全會咳嗽。但老人家因為免疫力差呼吸能力退化，肺炎常常不會發燒也不咳嗽，表現的症狀則是意識改變人變喘，嗜睡虛弱甚至跌倒，就醫後才發現是肺炎。

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