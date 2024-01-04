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「鬼故事大師」司馬中原90歲辭世 曾道出不怕鬼原因

聯合報／ 記者陳宛茜／台北即時報導
2012年作家司馬中原主持廣播節目，分享人生經驗智慧。本報資料照片
2012年作家司馬中原主持廣播節目，分享人生經驗智慧。本報資料照片

知名小說家司馬中原驚傳今天上午急性肺炎過世，享耆壽90歲。司馬中原早年以鄉野小說聞名，但他在1990年代成為綜藝節目「玫瑰之夜」單元「鬼話連篇」的固定特別來賓之後，台灣人對他的印象轉變成「鬼故事大師」。

司馬中原本名吳延玫，江蘇省淮陰市人，作品曾多次榮獲台灣各種文藝獎項，有第一屆青年文藝獎，1967年度教育部文學獎、1971年度十大傑出青年金手獎、第二屆聯合報小說獎的特別貢獻獎等。其作品內容包羅萬象，除以抗日戰爭為主的現代文學；以個人經歷為主的自傳式作品外，更有以鄉野傳奇為主的長篇小說，最為受到讀者歡迎。其代表作有：《狂風沙》、《荒原》、《青春行》、《煙雲》等。

司馬中原晚年以靈異的鬼怪故事受到年輕讀者的喜愛。記者曾經採訪他關於自身的鬼故事經歷，他坦承從小生長在相信有鬼怪妖狐的鄉野，曾經親自撞過狐仙。但他從來不覺得鬼怪可怕，「因為老婆比鬼更可怕」，幽默的說法令人印象深刻。

司馬中原

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