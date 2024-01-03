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我們一起在路上！蔡英文交棒賴蕭配：你們一定會開得比我更好

文／ 競選廣告／出資者／賴清德競選辦公室 提供

賴清德、蕭美琴全國競選總部推出「我們一起，在路上」影片，以開車上路為主題，由蔡英文總統親自出演，影片中她一路載著賴清德副總統，談及對彼此的感受，並在影片中正式將國政未來的鑰匙，交給「賴蕭配」。蔡英文說：「你們一定會開得比我更好。」

賴清德、蕭美琴全國競選總部公布最新的競選影片。 圖／賴清德競選辦公室 提供
賴清德、蕭美琴全國競選總部公布最新的競選影片。 圖／賴清德競選辦公室 提供

「我們一起，在路上」這支影片，由歷次民進黨大選的知名導演羅景壬執導，影片以導演擅長的車拍手法，並且運用虛擬攝影棚的拍攝技術，呈現蔡英文、賴清德兩人一同在車內運行，行經台灣的大街小巷。影片從兩人於車內對話開始，經由閒話家常，展現雙方互動與默契，與兩位領導國家的正副元首，這四年來所走過的各種挑戰與對彼此的感想。

影片中兩人在車內對話，經由閒話家常，展現蔡賴兩人的互動與默契。 圖／賴清德競選辦公室 提供
影片中兩人在車內對話，經由閒話家常，展現蔡賴兩人的互動與默契。 圖／賴清德競選辦公室 提供

影片後段，蔡英文也將這部車子的鑰匙交給賴清德，而象徵副手的副駕駛座上也換成了蕭美琴，代表將與賴清德攜手繼續在民主自由的道路，為了守護台灣而繼續向前。

影片中兩人在車內對話開始，經由閒話家常，展現蔡賴兩人的互動與默契。 圖／賴清德競選辦公室 提供
影片中兩人在車內對話開始，經由閒話家常，展現蔡賴兩人的互動與默契。 圖／賴清德競選辦公室 提供

羅景壬表示，這支影片裡，能看見八年來蔡英文與賴清德攜手合作的互信與默契、她的自信與他的熱情、幽默感和即興演出凸顯的信念，以及這個團隊上下一致的核心價值－－總是推出團隊中最優秀的正副人選，來傳承他們的共同信仰「穩健治理」。

影片中蔡英文將車子的鑰匙交給賴清德，而象徵副手的副駕駛座上也換成了蕭美琴。 圖／賴清德競選辦公室 提供
影片中蔡英文將車子的鑰匙交給賴清德，而象徵副手的副駕駛座上也換成了蕭美琴。 圖／賴清德競選辦公室 提供

羅景壬說，這部作品是一段誠懇的、自信的、互信的、風趣的、謙遜的對話錄，在拍攝現場時，做為表演素人的三個人，有時細細斟酌、有時放手即興。他表示，這很可能是一支全世界僅見的、最溫柔的總統大選廣告，面向人民，呈現自己，昂首闊步，前進在風和日麗的台灣。

賴清德競總發言人郭雅慧指出，就在四年前由蔡英文和賴清德搭檔參選時，以817萬票創下了台灣史上總統選舉最高的得票記錄，歷經四年，賴清德已經做好準備，準備握緊國政方向盤，繼續和蕭美琴一起為台灣，穩健地開向更遠、充滿希望的未來。

影片由歷次民進黨大選的知名導演羅景壬執導，象徵要讓台灣在民主道路上，穩健地大步向前。 圖／賴清德競選辦公室 提供
影片由歷次民進黨大選的知名導演羅景壬執導，象徵要讓台灣在民主道路上，穩健地大步向前。 圖／賴清德競選辦公室 提供

郭雅慧說，事實上影片中的三位主角，正好也都是民進黨執政這8年來行政團隊的成員，各自在不同的崗位上，為台灣努力打拚。這也代表著，民進黨一直以來都是做事的團隊、更是守護台灣民主自由價值的團隊。未來，賴清德與蕭美琴有信心做好準備，在守護台灣的路途上，團結所有一切力量，要讓台灣在民主的道路上，穩健地大步向前，走向世界。

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