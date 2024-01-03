廖先翔：推動道路平權、人車共好

「行人地獄」近期成為我國社會高度專注的議題，主要的原因在於行人的死傷數連年上升，這不應該是自詡進步國家該有的現象，也因為社會廣泛的討論，警方開始強力取締車輛不禮讓行人，加上大量的民眾檢舉，導致人、車的對立相當的嚴重。

立委候選人廖先翔長期關注道路平權議題，要扭轉道路只為汽車服務的規劃，讓長期被忽略的行人、機車有更平等的權利，近期為了緩解人車的對立，給行人更安全的道路環境，廖先翔在汐止的數個路口推動行人專用時相，車走人不走，人走車不走，讓行人通行時是100%的安全，車輛也不再擔心害怕是否有不禮讓行人的情形，推動後除了廣受行人好評，多數駕駛也都持正面的態度支持，因為不用再害怕受罰，有的路口交通也因為不用停等行人變得更加順暢。

汐止忠孝東路、仁愛路口改為行人專用時相後，行人通行更加安全，交通也變順暢。 圖／廖先翔競選辦公室 提供

廖先翔表示，過去關注行人安全都僅侷限在人行道的拓寬、是否有障礙物或者無障礙空間是否平順，但真正最容易發生事故的就是路口，因此號誌的規劃一定是重中之重，調整號誌不用多花經費，但卻可以讓行人更加安全，而在社會共同的成長下，就算導致部分路口較為壅塞，車輛駕駛也多數是支持的，這是最令人感動的。

汐止忠孝東路、茄苳路口鄰近學校，調整為行人專用時相後家長更加放心。 圖／廖先翔競選辦公室 提供

廖先翔指出，道路絕對不是只讓汽車使用，機車跟行人權益過去長期被忽視與限制，因此在議員的任內極力推動禁行機車塗銷以及取消強制兩段式左轉，行人的權益也同樣積極守護，但地方政府能做的只能依照交通部的指引規劃，因此要達到道路平權讓各個族群公平使用，上位交通部的指引必須明確，若未來前進立法院一定會讓台灣的交通法規與規劃朝先進的國家邁進。

塗銷汐止大同路、新台五路多處禁行機車。 圖／廖先翔競選辦公室 提供

商品推薦