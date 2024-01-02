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首任爭取逾350億建設經費 洪孟楷陸空戰拚連任

文／ 洪孟楷競選總部 提供

新北市立委選舉第一選區現任國民黨立委洪孟楷爭取連任，細數第一任政績就為地方 (林口泰山淡水八里三芝石門)爭取重大建設348.3億元、校園建設1.448億元、地方建設1.859億元，因此不僅推出「問政成績撲克牌」藉由地方團隊在基層鄰里活動中發送，並且推出「政績網站」讓民眾上線就可以查看國會表現與為地方爭取建設成績單，選戰策略陸、空戰齊發，就是要讓選民有感，以政績訴求地方力挺做事的立委留任。

圖／洪孟楷競選總部 提供
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洪孟楷第一屆立委任期爭取的建設成績就已經多到可以推出一副撲克牌，他也強調當然也是與新北市市府團隊、前立委、在地議員、里長們共同努力推動、完成，尤其是淡北道路即將在明天元旦動工、林口交流道南出北入工程併行執行施工、桃捷A5泰山站增設出入口、台64線銜接台61線南向匝道改善開工，以及荒廢十多年的三芝芝蘭公園海上平台促成重建，相信拿到撲克牌的民眾知道自己對地方的耕耘與努力，一定會加深對自己的支持與認同。

網路聲量一直很高的洪孟楷也推出政績網站，讓選區民眾可以透過網站快速了解，為地方爭取了多少預算補助、重要建設，以及有沒有善盡監督職責並且修法通過那些攸關人民權益的法案，尤其政績網站首頁就將政績數字化，包括選民服務6898件、會勘協調會1921場、法律主提案245案、國會問政質詢影片675支、會議發言次數740次、主辦公聽會記者會179場，力拼「專業立委繼續服務」。

圖／洪孟楷競選總部 提供
圖／洪孟楷競選總部 提供

洪孟楷表示，政績網站的各項量化數據都還在增加中，但即使選戰行程緊湊，卻依然還是善盡立委職務爭取各項地方建設加強並改善，目前已經成功爭取中央允諾「林口淡水泰山三芝」地區14處危險路口113年完工全額補助，包括林口崇林國中「校舍走廊地坪改善經費」、泰山國民小學「校園周邊暨行車安全道路改善計畫補助」、淡水鄧公國小「校園入口廣場地坪整修工程」經費近千萬，加上台64線觀音山隧道內抽風、照明設備更新約2.3億元，相信下一個任期又可以再出一副「政績撲克牌」了。

圖／洪孟楷競選總部 提供
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競選廣告/廣告主 洪孟楷 /出資者 洪孟楷競選總部

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