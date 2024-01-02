1月3日賴清德、蕭美琴 全國第一場選前大造勢

關鍵激戰區 中央全力動員輔選這次的立委選戰激烈，其中，新北市第十選區更是北台灣重點的激戰區，立委候選人吳琪銘說，目前選情緊張，因此民進黨中央特別安排在113年1月3日晚間，在土城舉辦第一場「挺台灣」選前大造勢活動，希望在選舉關鍵時刻，凝聚支持者的氣勢，讓吳琪銘順利連任。

圖／吳琪銘委員辦公室 提供

立委候選人吳琪銘說，任內為地方爭取多項有感建設，獲得不分藍綠的民代支持，蔡英文總統更在活動上，公開推薦吳琪銘是國會過半的關鍵一席。但這次選舉在大環境不利民進黨的氣氛下陷入苦戰，吳琪銘已是全黨強力輔選的重點指標。

首場造勢在土城 國會過半關鍵一席土城與三峽是民進黨溪南地區的重要指標，人口結構與選情如同新北市的縮影，因此，民進黨1月3日在土城中央路一段341號旁舉辦首場造勢活動，黨內正副總統候選人賴清德、蕭美琴、總統蔡英文與前行政院長蘇貞昌等黨內大咖站台輔選，有重兵集結守住土城的態勢，要全力固守現任立委吳琪銘。

立委候選人吳琪銘強調，因為建設不分藍綠、服務不分黨派，才能在土城、三峽獲得多數鄉親的肯定與支持，而民進黨中央規劃土城舉辦挺台灣第一場造勢活動，已經明確將新北市第十選區這一席視為過半關鍵，因此，有中央力挺與鄉親的支持，立委選舉更要努力打拼。

圖／吳琪銘委員辦公室 提供

深耕基層多年 政治立場堅定立委候選人吳琪銘從雲林來到土城超過三十年，成立雲林同鄉會土城分會，凝聚同鄉情誼之餘並相互幫忙，也跟多數北漂鄉親一樣，早已在土城、三峽落地生根。立委候選人吳琪銘說，因為我來自基層，懂得鄉親需要什麼，問題該如何解決，每位鄉親也都像家人一樣熟悉，在我選舉需要幫忙的時候，都願意擔任志工來協助。

立委候選人吳琪銘也說，自從擔任市民代表、議員到立委，政治立場始終堅定不移，更堅持臺灣民主、人民作主的態度，我做民意代表只需要依靠鄉親的支持，不用心口不一的蹭其他政治人物，更不會只為政治利益而忘記做人處事該有的堅定立場。

圖／吳琪銘委員辦公室 提供

選戰白熱化 打建設牌催票選戰後期，回歸檢驗候選人所提出的政見與政績，立委候選人吳琪銘說，將在1月3日的挺台灣首場造勢活動上，端出亮眼成績單向鄉親報告，不論是土城變電所室內化或是遷移臺北看守所等政見都已經落實。而推動AI產業專區的政見，更得到科技界名人宣明智與財金專家謝金河等人的肯定與推薦，希望爭取經濟選民與知識選民的支持，讓選舉回歸建設與服務，才是贏得選戰的唯一途徑。

圖／吳琪銘委員辦公室 提供

競選廣告/廣告主 吳琪銘 /出資者 吳琪銘委員辦公室

商品推薦