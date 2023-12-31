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【專家之眼】水洩不通的國語課本？

聯合報／ 劉新圓／樂齡學習中心兼任講師
國小六年級國語課本收錄了侯文詠的夢幻全壘打，其中「水洩不通」的掌聲，讓很多老師也不知怎麼教。圖／取自南一出版社的課本網站
國小六年級國語課本收錄了侯文詠的夢幻全壘打，其中「水洩不通」的掌聲，讓很多老師也不知怎麼教。圖／取自南一出版社的課本網站

最近媒體報導，有家長反映，小學六年級國語課本出現「水洩不通的掌聲」，老師們很頭痛，都要討論怎麼教。記者在路邊問民眾，受訪者紛紛皺眉表示不對勁，應該用「綿延不絕的掌聲」比較合理。

教育部國語辭典的「水洩不通」正解有二，一是指防守嚴密，另一指擁擠不堪，所以這個成語的重點不在「水洩」，而在「不通」，換句話說，就是「堵住了」的意思。既然如此，怎麼會用這麼「不通」的形容詞來教小學生呢？

原來，課文是選讀知名作家侯文詠的短文《夢幻全壘打》。作者自述童年時喜歡跟大孩子們打棒球，祖母卻希望他好好念書，不可貪玩。有一次他終於揮出夢寐以求的全壘打，卻在「水洩不通的掌聲」中，被祖母抓個正著。看來，除了這篇文章之外，古今中外大概找不到第二個作家如此形容掌聲了。

綜觀全文，文筆流暢，内容有趣，唯獨最後一段冒出「不通」的成語，似乎相當突兀。以侯文詠在文壇深耕多年且頗獲好評的程度，按理不該犯下低級錯誤。所以，他很有可能是故意為之。短文的主人翁球技很差，長期在球場上吃癟，好不容易創造奇蹟，終於揚眉吐氣了，沒想到馬上就要被祖母責罰。滿場的喝采在他耳朵裡，反而顯得「水洩不通」，充滿矛盾、尷尬與無奈。有國文老師解釋這叫「轉化修辭」，並非毫無道理。遇到貌似荒唐的遣詞，應該好好看看前後文，才能得到客觀的評價。有時作家膽敢用牛頭不對馬嘴的詞彙，反而得到意想不到的效果，這就是創意。詩聖杜甫自稱「語不驚人死不休」，有創意的作家，絕不屑套用乏味的陳腔濫調。

然而，這種驚人之語是否適合基礎的小學語文教育？頗值得商榷。國學大師錢穆主張，最理想的兒童語文教育，是大量背誦經典，累積名句，慢慢長大後，便能信手拈來活用，正所謂「熟讀唐詩三百首，不會作詩也會吟。」過去許多前輩的經驗，證明了語文死學活用的效果。

不過，將近30年以來的教改，視「填鴨式教育」如洪水猛獸，強調減少知識量，培養分析能力，導致小學國語教育出現一個怪象：小小年紀就得判斷句子是哪種修辭，連家長們也看得一頭霧水。以《夢幻全壘打》如此「離經叛道」的修辭為例，在基礎不足的情況下，老師就算花了一整節課解釋，孩子們恐怕仍舊似懂非懂，浪費時間與精力，吃力不討好，還不如多背幾首好詩，多朗誦幾篇好文，更實在一些。

分析能力固然重要，那也必須有足夠的基礎知識才辦得到。一般而言，應該到中學以後慢慢培養，不該揠苗助長。小學生連正規的用法都不熟悉，要如何欣賞非正規的驚奇與創意？這種好高騖遠的教育，不禁令人想起《聖經》所言，是愚笨的人把房子蓋在鬆鬆沙土上。

什麼叫作水洩不通的掌聲？等腦袋通了再說吧！

小學生

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