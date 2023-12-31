醫院評鑑2／醫學中心未來擬不再限額 評鑑制度將大翻盤

醫院評鑑今年廝殺激烈，醫策會12月初由台灣大學副校長張上淳接任後，多次召開會議，檢討醫院評鑑制度，內部研議取消醫學中心「限定家數」的規定，打開天花板，只要符合醫院評鑑分數者，都能取得醫學中心資格，但醫院分級制度與健保給付綁定，也正討論不再與醫院等級綁定，給付則是依照病房品質分數、護病比達標分數等給予。

醫策會副董事長蔡森田表示，新任的醫策會成員，並不會再參與今年或明年出爐的醫院評鑑規則，已經定好的規則，按規定不會再更動，不過最後的決定權是在衛福部，他並不曉得台北區或是北區醫院評鑑的結果會不會超出原本的規則。新任的成員目前的工作任務都是在滾動式檢討醫院評鑑的制度是否有精進之處。

蔡森田表示，目前討論國內的評鑑制度，應比照國外，國外都是自己醫院與自己比，或是兩家醫院互相比較，以達到進步的效果，但台灣目前是以「分數」取勝，並訂有家數上限，如果以現在的方式，參與評鑑的醫院，如果都已經達到醫學中心的水準，卻因為分數些微落後，沒辦法成為醫學中心，並非是評鑑的本意，因此正在討論有沒有可能，取消醫學中心家數的上限。

不過，目前台灣的醫療分級，同步綁定健保給付，蔡森田表示，醫學中心與區域醫院的給付，最大的差異在病房費與護理費，其餘手術醫療等給付幾乎相同，專家小組也在討論，如果未來醫學中心取消上限家數，健保給付費用皆一致的前提，在現在剛好碰上護理師荒的狀況，健保給付應綁定的評鑑項目，應著重在特定的目標，如符合護病比或病房照護品質高，就提高健保給付。

蔡森田表示，評鑑制度每年都在思考如何調整，並非只有今年，不過今年討論的方向，多朝向評鑑制度將大幅度的改變，不過目前討論的方向，影響的是下一次評鑑的方式，不會是今年或是明年的評鑑內容。

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