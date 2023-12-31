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聯合報一周大事 12/24~12/30

聯合報／ 本報訊
國內發生國三生在校園遇害不治事件，舉國關注。記者侯永全／攝影
國內發生國三生在校園遇害不治事件，舉國關注。記者侯永全／攝影

國內

27日：新北市某完全中學國三男學生與隔壁班女同學口角，遭對方的「乾哥」、另名國三生持刀刺傷，急救兩天後不治。

28日：教育部公布一一二學年各大專校院新生註冊率，共有十九校未達六成「淹水線」。

29日：二○二三年台股封關，台股加權股價指數以一萬七九三○點收盤，指數小漲廿點，漲幅百分之○點一一，成交金額二六七二億元。

國外

24日：以色列平安夜空襲加薩走廊中部的馬加齊難民營，造成至少七十人喪生，其中許多是婦孺。

27日：紐約時報狀告微軟及聊天機器人ChatGPT開發商OpenAI侵犯該報版權，開美國主流媒體第一槍。

28日：美國人口調查與統計局（ＵＳＣＢ）公布最新數據顯示，全球人口過去一年增加了七千五百萬人，到二○二四年元旦這一天將超過八十億人。

台股 美國

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