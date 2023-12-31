聯合報一周大事 12/24~12/30

難得會對別人服氣的知名經濟學者、也是前監察院長王作榮先生，生前曾經形容：政府遷台後，擔任過中華民國總統的嚴家淦先生，是他遇見過的兩位最聰明的人之一，另外一位是台塑企業創辦人王永慶。 在嚴前總統逝世30周年的此刻，讓我們一起來回顧他對台灣財政與金融的貢獻！

2023-12-29 16:18