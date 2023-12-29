賴清德最新競選影片「國家希望工程」政策CF 打造國家願景藍圖帶領台灣穩健前進

賴清德、蕭美琴全國競選總部昨（28）日公布「國家希望工程」議題影片，並同步於官方網站上公布19篇國家希望工程完整政見。賴清德全國競總發言人郭雅慧表示，在這個關鍵時刻，國家需要穩定掌舵的領導人，賴清德、蕭美琴有最全面的國政藍圖，台灣需要穩健前行，絕對不能自亂陣腳。

賴清德、蕭美琴全國競選總部公布最新的「國家希望工程」議題影片。 圖／賴清德競選辦公室 提供

郭雅慧表示，賴清德從今年9月開始，就提出一連串的國家希望工程願景藍圖政見說明會，總計前後舉辦了7場專場記者會，以及無數場搭配行程的政見說明，完整闡述他的國家希望工程願景藍圖，要帶領台灣走向和平與繁榮。因次，配合總統政見發表會的舉行，推出「國家希望工程政策」CF影片，希望加深民眾對於這些政策願景的印象。

郭雅慧指出，「國家希望工程」政策CF，伴隨賴清德的錄音娓娓道來，影片中帶入農人、家庭、學校、小商家和上班族的生活情景，正是賴清德關懷百工百業的初衷，時序從1959年開始，也正是賴清德出生的那一年，台灣的發展經過重重挑戰，而賴清德也一路從國大、立委、縣市首長、行政院長、副總統，到現在已經準備好，承擔更重的責任。

影片以3D動畫結合AI技術，讓將賴清德的從政足跡及國政願景，化製成具體可見畫面。 圖／賴清德競選辦公室 提供

郭雅慧表示，影片以3D動畫結合AI技術，並運用最新穎的虛擬攝影棚拍攝技術，將賴清德的從政足跡及國政願景，化製成一幅幅具體可見畫面，讓「國家希望工程」的三大政策主軸，民主和平、創新繁榮、公義永續的未來圖像，更加精緻，就是希望讓國家的主人能感受到，未來由賴清德、蕭美琴領的國家能夠「人人有希望」。

影片以3D動畫結合AI技術，讓將賴清德的從政足跡及國政願景，化製成具體可見畫面。 圖／賴清德競選辦公室 提供

賴清德說：「台灣的榮耀，來自這裡的每一個你，世界的挑戰，正是台灣的機會，我將用我一生的歷練，奉獻給我們共同的家。」郭雅慧說，理念化為實際的政見行動，就是從9月開始以來，賴清德自己召開，並完整闡述公佈的「國家希望工程」，這是三組候選人裡，最全面、完整、明確的總統競選承諾。

影片以3D動畫結合AI技術，讓將賴清德的從政足跡及國政願景，化製成具體可見畫面。 圖／賴清德競選辦公室 提供

郭雅慧指出，從上週開始，正副總統候選人的政見發表會引起許多的社會關注，賴清德、蕭美琴也會在各場次向國人報告自己的政見，以及未來國家的建設方針，但為了讓關注政策的國人能更加詳細理解內容，賴清德競選官網也已經將19份的政見簡報及全文論述，都完整上傳，相信這是最有誠意的展現，也是三組候選人中最負責任的作法。

影片以3D動畫結合AI技術，讓將賴清德的從政足跡及國政願景，化製成具體可見畫面。 圖／賴清德競選辦公室 提供

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