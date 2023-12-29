賴清德最新競選影片「國家希望工程」政策CF 打造國家願景藍圖帶領台灣穩健前進
賴清德、蕭美琴全國競選總部昨（28）日公布「國家希望工程」議題影片，並同步於官方網站上公布19篇國家希望工程完整政見。賴清德全國競總發言人郭雅慧表示，在這個關鍵時刻，國家需要穩定掌舵的領導人，賴清德、蕭美琴有最全面的國政藍圖，台灣需要穩健前行，絕對不能自亂陣腳。
郭雅慧表示，賴清德從今年9月開始，就提出一連串的國家希望工程願景藍圖政見說明會，總計前後舉辦了7場專場記者會，以及無數場搭配行程的政見說明，完整闡述他的國家希望工程願景藍圖，要帶領台灣走向和平與繁榮。因次，配合總統政見發表會的舉行，推出「國家希望工程政策」CF影片，希望加深民眾對於這些政策願景的印象。
郭雅慧指出，「國家希望工程」政策CF，伴隨賴清德的錄音娓娓道來，影片中帶入農人、家庭、學校、小商家和上班族的生活情景，正是賴清德關懷百工百業的初衷，時序從1959年開始，也正是賴清德出生的那一年，台灣的發展經過重重挑戰，而賴清德也一路從國大、立委、縣市首長、行政院長、副總統，到現在已經準備好，承擔更重的責任。
郭雅慧表示，影片以3D動畫結合AI技術，並運用最新穎的虛擬攝影棚拍攝技術，將賴清德的從政足跡及國政願景，化製成一幅幅具體可見畫面，讓「國家希望工程」的三大政策主軸，民主和平、創新繁榮、公義永續的未來圖像，更加精緻，就是希望讓國家的主人能感受到，未來由賴清德、蕭美琴領的國家能夠「人人有希望」。
賴清德說：「台灣的榮耀，來自這裡的每一個你，世界的挑戰，正是台灣的機會，我將用我一生的歷練，奉獻給我們共同的家。」郭雅慧說，理念化為實際的政見行動，就是從9月開始以來，賴清德自己召開，並完整闡述公佈的「國家希望工程」，這是三組候選人裡，最全面、完整、明確的總統競選承諾。
郭雅慧指出，從上週開始，正副總統候選人的政見發表會引起許多的社會關注，賴清德、蕭美琴也會在各場次向國人報告自己的政見，以及未來國家的建設方針，但為了讓關注政策的國人能更加詳細理解內容，賴清德競選官網也已經將19份的政見簡報及全文論述，都完整上傳，相信這是最有誠意的展現，也是三組候選人中最負責任的作法。
▪ 政黨票能幹嘛？4神秘數字搶席次、領補助、還可扣稅
▪ 大選結果繫在年輕人手上？2016、2020投票率直接「差1格」
▪ 政見會後情勢生變？最新5家媒體民調一次看
▪ 立委抽籤結果出爐！選區名單、號次一次看
▪ 影／3組拚總統 選民抱不平：幹嘛蹚這趟渾水？
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言