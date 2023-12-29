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進度超前 原民語言傳播大樓上梁

聯合報／ 記者鄭國樑／桃園報導
原住民族語言傳播大樓上梁，行政院副院長鄭文燦（中） 、原民會主委夷將‧拔路兒（右二）、桃園市長張善政（左三）等人參加祈福儀式。記者鄭國樑／攝影
原住民族語言傳播大樓上梁，行政院副院長鄭文燦（中） 、原民會主委夷將‧拔路兒（右二）、桃園市長張善政（左三）等人參加祈福儀式。記者鄭國樑／攝影

原住民族委員會捐助原住民族文化事業基金會、原住民族語言研究發展基金會十七億元興建「原住民族語言傳播大樓」，成為兩基金會永久會址，工程去年三月開工，昨舉行上梁祈福，行政院副院長鄭文燦、原民會主委夷將．拔路兒及桃園市長張善政和原民立委、議員多人參加，祈求工程早日順利完工。

夷將．拔路兒表示，原住民族語言傳播大樓開工動土以來，很感謝桃園市政府協助，這二年來工程進度不僅順利還超前，原文會及原語會的工作夥伴，預計二○二五年底能夠入駐。

夷將．拔路兒說，語言傳播大樓一路從經費的爭取、土地的取得、動土、到昨天的上梁祈福儀式，是一段很不容易的歷程，經過很多人的努力及協助，感謝蔡英文總統在二○一五年底競選總統期間，允諾尋覓適當基地營建原民台辦公營運場所，總統實踐了承諾。

夷將．拔路兒也向在場的立委陳瑩致謝，指陳瑩在立法院提案請行政院責成原民會要趕快辦理選址，並編列興建經費，這幾年持續監督原民會辦理進度，立委廖國棟也支持預算。

他也謝謝鄭文燦擔任桃園市長時，幫忙協調取得機捷A17領航站周邊的土地，還到行政院拜訪當時的院長賴清德，張善政接棒後，持續督導市府團隊，讓工程進度順利和超前，桃園市的議員也在議會支持通過土地使用案。

原住民 語言

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