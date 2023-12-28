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原住民族語言傳播大樓上梁 預計114年下旬啟用

中央社／ 桃園28日電

原住民族語言傳播大樓新建工程今天舉行上梁典禮，啟用後將成原文會及原語會永久會址。行政院副院長鄭文燦表示，預計民國114年下半年啟用，可望成為原民語言及文化的傳播重鎮。

桃園市政府下午辦理「原住民族語言傳播大樓新建工程」上梁典禮，鄭文燦、桃園市長張善政等人到場。桃園市府表示，工程預計民國114年上半年竣工、下半年啟用。

原住民族委員會在新聞稿中指出，原民會捐助原住民族文化事業基金會及原住民族語言研究發展基金會新台幣17億元，在桃園青埔興建「原住民族語言傳播大樓」，將成為2基金會永久會址。

鄭文燦表示，桃園是台灣的第一站，希望旅客進入台灣就能看見原住民的多樣及多彩，這是台灣可貴的特色及資產；原住民族語言傳播大樓預計114年下半年啟用，可望成為傳播原住民族語言、文化的重鎮。

他指出，青埔高鐵特定區內的原住民族園區，1期工程桃園陽光劇場及2期工程國際原住民族文化創意產業園區都已完工，原住民族語言傳播大樓是3期工程，行政院會持續支持、挹注資金。

原住民族委員會主委夷將．拔路兒（Icyang Parod）致詞時表示，原住民族語言傳播大樓啟用後，將成為整合原住民族電視、廣播及語言發展的文化重鎮，希望讓社會大眾更認識原住民族，也讓世界看見台灣原住民族。

張善政指出，這塊區域將來會變成國內最有原民文化特色的園區，很多特色產品及節目都能在這產出，彰顯原民特色。

原住民 行政院 鄭文燦

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