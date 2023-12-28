快訊

台大、清大都有…多所頂大碩博班註冊率掛零 教務長揭困境：畢業難找教職

國三生遭割頸不治死亡 蔡總統發聲「致上最深的哀悼及慰問」

獨／小三標籤難撕 謝忻「4無」超慘收入曝光：我咎由自取

台北市記者公會改選《人間福報》社長妙熙法師當選第30屆理事長

聯合新聞網／ 人間福報訊

台北市新聞記者公會今（28日）舉行第30屆會員大會，並改選理監事，順利選出25位理事及7位監事，由《人間福報》社長妙熙法師榮膺新任理事長，這是1966年創會以來首度是出家法師擔任。妙熙法師表示，「未來將繼續秉持本會創立宗旨，和所有理監事一起服務社會大眾，讓國家社會更祥和。」

台北市新聞記者公會今（28日）舉行第30屆會員大會，並改選理監事，順利選出25位理事及7位監事，圖為理監事合影。 圖／台北市新聞記者公會提供。
台北市新聞記者公會今（28日）舉行第30屆會員大會，並改選理監事，順利選出25位理事及7位監事，圖為理監事合影。 圖／台北市新聞記者公會提供。

台北市新聞記者公會歷屆理事長都是台灣舉足輕重的報人與媒體人，包括葉明勳、蕭同茲、曾虛白、王惕吾、余紀忠等。《人間福報》是佛光山開山祖師星雲大師所創辦，以「人間佛教」精神為社會帶來祥和歡喜，深獲大眾肯定。

妙熙法師致詞時表示，星雲大師在2000年時創辦《人間福報》，最初不被媒體界看好，因是宗教家辦報，且需龐大人力與經費支持。即使佛光山資源不充裕，還是堅持大師理念，盼用媒體、資訊與正向報導帶給台灣社會正能量。「今年是《人間福報》第23年，雖然大師於二月圓寂，今日把這份榮耀和肯定回向給大師，相信他會很歡喜，他創辦的媒體獲得大家支持。」

對於公會的未來願景，妙熙法師在受訪時指出，「本屆將邁入第60年，成果得來不易，感謝歷屆新聞前輩努力經營，讓媒體多元發展，使得台灣成為言論自由、思想開闊的寶地。未來面對AI新世代、氣候變遷等人類歷史上的重要議題，更需具備前瞻思考和行動，才能開創新局。」

妙熙法師強調，公會多年來舉辦社會光明面新聞報導獎，目的是鼓勵媒體工作者報導社會各階層的光明義舉，激發社會良知，此與星雲大師創辦《人間福報》所堅持的信念相符，未來將持續發揚，為社會帶來正能量、善循環。

台北市新聞記者公會今（28日）舉行第30屆會員大會，並改選理監事，由《人間福報》社長妙熙法師（右5）榮膺新任理事長，圖為常務理監事合影。 圖／台北市新聞記者公會提供。
台北市新聞記者公會今（28日）舉行第30屆會員大會，並改選理監事，由《人間福報》社長妙熙法師（右5）榮膺新任理事長，圖為常務理監事合影。 圖／台北市新聞記者公會提供。

●台北市新聞記者公會第30屆理監事名單

理事長：人間福報社社長妙熙法師

常務理事：正聲廣播公司董事劉本善、台灣廣播公司董事長馬長生、人間福報社總監楊錦郁、前鋒招標日報社社長郭慶璋、華時代文化藝術股份有限公司董事長劉瑞麟、經濟日報副社長翁得元。

理事：自由新聞通訊社社長袁天明、經濟日報工商部副總經理倪榮松、中華日報副社長黃秋儒、台灣新生報社長劉長裕、中央通訊社總編輯王思捷、國語日報總編輯鄭淑華、復興電台總台長李淑蕙、警察廣播電台總台長陳明志、教育廣播電台總台長黃月麗、台北廣播電台台長胡紹謙、華時代文化藝術股份有限公司監察人蘇家堃、旺報執行副總編輯連雋偉、好好聽文創傳媒內容長田麗雲、中華電視公司新聞部製作人陳雅琳、中國時報行銷活動部副總經理杜智明、警察廣播電台副總台長周玉枚、聯合報新聞部副總編輯熊迺祺、東森新聞台台長沈建宏

常務監事：人間福報社數位部總編輯婁靖平、匯流傳媒集團董事長吳世昌

監事：自由新聞報社長袁天行、青年日報社副社長謝忠杰、人間通訊社社長特助劉延青、工商時報副社長賀靜萍、梅花媒體集團總裁王綽中

相關新聞

新竹29歲消防分隊長衝火場冒死救出4人 卻遭濃煙嗆暈殉職

新竹縣湖口鄉安宅四街一處移工宿舍，今天（28日）清晨7時許發生火警，消防局立即派遣11車26人前往搶救，火勢於8點28分撲滅。但過程中，新工分隊長游尚樺在火勢熄滅後冒著生命危險入內救出4人，但再度入內搜救時被濃煙嗆傷昏倒，當場失去生命跡象，送醫搶救後已不治身亡，新竹縣消防局長陳中振已趕往現場關心狀況。...

照片看歷史／1955年樂生療養院啟用3新病舍 院長：社會讓漢生病患無路可走

1955年12月28日，省立樂生療養院舉行25周年紀念及新建病舍3棟落成典禮，時任台灣省府主席嚴家淦出席。典禮由時任衛生處長顏春輝主持，嚴家淦的夫人、安全分署署長卜蘭德的夫人及顏春輝的夫人剪綵。嚴家淦致詞時，並勉勵該院全體工作人員要能本著宗教精神熱忱為這些不幸的患者而服務。...

開拓未來續航力 博幼基金會與滙豐台灣幫偏鄉孩子點一盞燈

身處水泥叢林，我們早已習慣資訊爆炸的生活，並練就汲取所需資訊、摸索出未來方向的技能；然而在同座島嶼的彼端，卻有正值學齡階段的孩子囿於家庭狀況、師資缺乏等因素，在畢業後的職涯選擇不得已限縮了多元發展的可

航空業減碳多管齊下 桃園機場：深化夥伴合作、關注新興科技

隨著疫情穩定解封，觀光旅遊需求旺盛，航空產業除迎接景氣回溫，也積極啟動淨零升級策略，以符合2050年淨零轉型國家目標。交通部民用航空局林國顯局長、桃園機場公司總經理范孝倫於《今周刊》第六屆「台灣大未來

和泰原夢國家隊成功圓夢! 嘉興國小泰雅童聲唱出金質獎

對於資源不算充足的偏鄉原住民小學，想要出國比賽絕對是一件大事，除了學童必須努力練習外，校方也要為了出國經費傷透腦筋。位於新竹縣尖石鄉泰雅族部落的嘉興國小，就是其中一個例子，在家長會跟當地支持下，於20

永堯太陽能電廠正式啟用，彰化大城鄉綠能躍進

在全球經濟形勢劇變、永續能源受到全球關注的背景下，位於臺灣彰化縣大城鄉的永堯能源股份有限公司一期太陽能電廠於2023年6月20日正式啟用。永堯一期項目占地面積達12.6公頃，裝置容量為13,264.1

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。