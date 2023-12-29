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中職／彭政閔不到1季交出兵符 並列兄弟隊史最短命教頭

聽 8 秒就會唱?華南銀行攜手知名網紅推洗腦歌曲

文／ 華南商業銀行 提供

華南銀行近年致力於推動金融數位化，嘗試不同以往的廣宣方式，這次跳脫銀行給人傳統保守的形象，首度與知名唱跳網紅「異鄉人」合作，創作全新 廣告 MV「動動手指」。

✧大膽突破銀行傳統形象 以歌曲方式帶動金融數位化
「動動手指」是一首全新專為華南銀行打造的洗腦歌曲，從歌曲製作、編舞和創意發想都大膽突破過往形式，MV 中異鄉人以洗腦的歌曲搭配喜感的肢體動作，用唱跳方式說明銀行眾多業務也能透過線上辦理，節省民眾等候時間。

因應數位化時代，為了讓民眾更便捷使用金融服務，民眾前往華南銀行辦理業務時，行員會引導客戶開啟行動/網路銀行，即可透過線上辦理，不需特地於上班時間在銀行排隊等候，實現數位金融普及並優化客戶體驗。透過行動銀行「華南銀行+」APP 完成繳費繳稅、開戶開卡、購買保險及理財商品等功能，只需要動動手指就能完成。

✧綁定 LINE 個人化服務可阻詐還能領取免費貼圖
歌詞中提及之「LINE 綁定」，則是希望客戶都能在華南銀行 LINE 官方帳號中綁定個人化服務，以便接收帳戶異動及信用卡消費通知，能有效防止詐騙。為此，華南銀行也順勢推出 2024 年免費動態貼圖「華南銀行-小n上班日常」，民眾可至 LINE 貼圖小舖搜尋「華南銀行」，只需加入好友即可領取使用。

新歌「動動手指」一上線就秒破萬次觀看，更在各大論壇引發鄉民們的討論和分享，對於這樣超夯現象，國際公共關係協會榮譽理事長-吳秀倫解釋，社群影音廣告歌曲邀請藝人、網紅等影響者參與，對品牌意見領袖和藝人雙方來說，都能產生多重效益。藝人們搭配品牌的宣傳資源，能為自已的音樂事業增加更多的曝光機會；而對於品牌來說，這樣的合作不只幫助年輕用戶認識自身品牌，更能加強品牌年輕化、認同和好感度，彰顯品牌核心價值與品牌聯想。

華南銀行這次與 KOL 合作歌曲 MV 更是在銀行中少見的創新宣傳形式。面對金融服務數位化的趨勢，越來越多銀行改變既往宣傳方式，以新型態影音拓展年輕族群用戶。

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