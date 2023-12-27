談健保未來 衛福部長薛瑞元：不會有「三代健保」
健保給付新藥速度慢，常被病友團體詬病。為加速健保給付新藥審查速度，衛福部健保署今啟動健康政策與醫療科技評估中心(CHPTA)，並於明年1月1日開始運作，CHPTA將協助執行新藥平行送審作業、提供藥物經濟學評估、人才培訓等。
衛福部長薛瑞元致詞表示，他個人的信念是，健保為最重要的社會安定力量，不贊成重新大翻修，而製造社會的恐慌，因此「沒有三代健保」，健保不需要大翻修，但可以進行小翻修，未來健保藥價政策需要改革，今啟動CHPTA就是重點項目，往後將會持續推動暫時性支付。
健保署長石崇良說，暫時性支付新藥為，沒有完成3期人體臨床試驗，或是對健保財務衝擊太大等於療效有不確定性的新藥，期限以兩年為原則，往後CHPTA會同時收集臨床實證資料，再評估是否繼續給付、調降給付價格或不再給付。
石崇良表示，暫時性支付藥品目前已收載4項新藥及擴增2項共計6項，含肺癌、膽管癌、神經母細胞瘤、白血病、NTRK基因融合腫瘤及最新細胞治療產品CAR-T，CHPTA將蒐集真實世界資料RWE)及臨床試驗結果進行健保給付效益評估，讓資源妥善運用，減輕健保及民眾財務負擔。
另關於癌症新藥基金，薛瑞元指出，目前外界對癌症新藥基金有一些誤解，原因是「癌症新藥基金（CDF）」為英國用語，處理的就是暫時性支付，並不是所有癌藥經費都由基金負責。明年健保總額已編列癌症新藥預算約20多億元，為處理新藥暫時性支付，未來有機會擴增至百億規模，其餘新藥預算則約40億元，共計約60多億元，期望相關預算往後還會增加。
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