捷運步行30秒到家！「世達懿居」北市核心超低公設比捷運宅

2023年下半年房市政策利空出盡、加上新青年方案刺激，整體房市回歸剛性需求表現，市場信心恢復，買氣明顯回溫，甚至到傳統年底淡季，也因為剛需強勁，呈現淡季不淡的情況；近期位於捷運古亭站2號出口約30公尺的「世達懿居」即在北市房市中開紅盤，此案以總價約1500萬起就可以入主北市核心訴求，吸引大批在地客購買，更有中南部客戶北上置產。

「世達懿居」距離古亭站約30公尺，步行30秒即可達 ，為近期北市火紅新案。 圖／甲桂林廣告提供

「世達懿居」由世達建設所投資興建，距離捷運步行約30秒，完美實現捷運秒到家的生活，捷運宅向來是「捷運蓋到哪，房價漲到哪」，古亭站更是北市精華中的精華，早已有松山新店線、中和新蘆線雙捷運優勢，若結合中正紀念堂，未來加入淡水信義線及中和萬大線，形成四捷商圈。房市專家提到：「捷運站陸續開闢，對於購屋族而言，不單純是看捷運站，而是有多少線行經，如果是越多路線行經的站體，房價就有機會層層堆疊。」

「世達懿居」享有「一手中正、一手大安」優質人文生活圈。 圖／甲桂林廣告提供

一手中正一手大安雙商圈 保值性強業者表示：「世達懿居」除捷運站優勢，地點同樣得天獨厚，位處同安街靜巷，緊鄰羅斯福路，屬於一巷住宅，相較於大馬路邊的住宅，更顯得寧靜，而門牌雖為中正區，但一路之隔即為大安區，享有「一手中正、一手大安」的生活優勢，生活機能享有古亭、師大、永康三大繁華商圈，加上鄰近台大、師大、國家圖書館等知名場所，為這裡增添濃郁的人文氛圍，也展現「一手繁華，一手人文」的環境特色。

「世達懿居」鄰近古亭、師大、永康三大繁華商圈。 圖／甲桂林廣告提供

業者分析：中正區購屋版圖眾多，如博愛特區、中正紀念堂站周邊，但古亭站緊鄰大安區，房價支撐度高，也可以觀察到這一區無論是銀行、星巴克密集度都高於其他區域，銀行、國際連鎖店家對於街邊點位均謹慎評估，從這些思考點就可以看出該區地段價值性極高。

低公設比 豐富公設規劃產品規劃上，「世達懿居」為地上15樓、地下三層規劃，坪數規劃13、25、35坪，目前主力坪數為23-25坪兩房產品，值得一提的是，此案公設比僅30.1%，部分戶型得房率近70%，為目前市場上罕見，過往北市中小坪數產品，多為35%左右公設比，部分小宅產品公設甚至接近40%，「世達懿居」享有低公設比外，公設規劃也相當豐富，配置大廳、閱讀室、廚藝教室、健身房、兒童遊戲區等多元公共空間，頂樓更設有空中花園，提供高品質綠意環境。

「世達懿居」公設比約30.1%，目前以兩房為主力產品。 圖／甲桂林廣告提供

業者強調：此案為中小坪數規劃，建商貼心給予豐富多樣的公設，彌補中小宅有親友來訪宴請賓客需求；而以「世達懿居」房價上來看，一路之隔即為大安區，距離不遠的「和平大苑」最高成交價格突破兩百萬，而「世達懿居」同享生活機能，房價對比約莫是七折價，更重要是中小坪數給予購屋族輕易入手的空間，對於力求地段、房價保值的客戶相當具有吸引力。

商品推薦