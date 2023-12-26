新北跨年全攻略 全台唯一跨河盛宴淡水八里登場

年末進入最後倒數，想跟最重要的人度過美好的一天，一起迎接全新2024年的到來嗎？「閃耀新北 圈起1314」跨年活動，活動場域包含淡水漁人碼頭派對主舞台及親子舞台、八里左岸公園同樂舞台以及海關碼頭光映淡水恐龍星光派對，31日自下午3時起至晚上活動不間斷。長達13分14秒，全台唯一跨河煙火秀也將於晚間登場，超過兩萬發的絢麗煙花，結合暖心市集、主題裝置藝術以及多組獨家藝人的精采獻唱等精采活動，遊程全攻略一次掌握。
派對主舞台邀請強大主持群影歌視三棲藝人黃鐙輝、曾子余、梁舒涵與林姮均共同擔綱，多組新北市獨家藝人如台語金曲歌王許富凱將與新北高中音樂班跨界演出；許久沒有公開演出的溫嵐，將與原住民舞者尬舞，帶來勁歌熱舞嗨翻漁人碼頭；趙詠華將與鄭怡帶來抒情溫暖的懷舊金曲；親子舞台則有YOYO家族、馬戲之門、最萌人偶OPEN將！場邊也將設有暖心市集，提供新北在地品牌美食、排隊餐車、手作小物、健康蔬食饗宴。八里左岸公園將由OPEN家族、兒童街舞教學互動以及旅北都蘭文化藝術團帶來精彩的演出，並同步轉播派對主舞台畫面與大家一起同樂；於海關碼頭登場的光映淡水恐龍星光派對，則邀請到金曲歌王Leo王、法蘭黛樂團、Control T、薄荷水晶，帶來音樂搖滾盛宴。
重頭戲跨河煙火將於晚間20時24分 於淡江大橋上施放，今年煙火以「大河」、「大橋」為設計發想及結合「大龍」元素，並有新北獨家客製化煙火，呈現淡水阿給、九份紅燈籠造型，另有光束結合煙火，讓民眾搶先預見淡江大橋在絢麗燦爛的煙花下揮別2023年，喜迎2024年。民眾當日可暢遊淡水、八里兩岸既有文化古蹟及觀光景點，晚間欣賞煙火，一日遊樂盡在新北。更多「閃耀新北圈起1314跨河煙火」相關訊息，可上活動專屬網站(www.ntpc2024newyear.com.tw)或新北市文化局臉書粉絲專頁(https://www.facebook.com/e7summer)查詢。 (新北市政府文化局 廣告)
攸關台積電擴廠的「台中園區擴建二期」案，上午經內政部都市計畫委員會審查，決議通過都市計畫變更。中科管理局表示感謝委員及台中市政府支持，後續將盡速修正後送市府轉陳內政部核定，等台中市政府完成發布實施法定程序後，立即啟動用地取得作業。
中科管理局說，都市計畫變更案去年3月14日提報台中市政府審查，今年8月25日經台中市都委會第141次大會審查通過送內政部都委會審查。案經內政部都委會專案小組10月26日召開專案小組會議獲致具體建議意見，並修正後提大會討論。中科管理局說，後續將請台中市政府協助盡速辦理公告實施，以利接續啟動用地取得作業，預計明年6月底提供土地給廠商建廠，以應產業發展需求。
•屏東議長周典論涉嫌違反總統副總統選罷法連署行賄罪今晨收押。國民黨副總統候選人趙少康今受訪表示，他質疑檢察官受政治影響收押有兩目的，第一就是壓制議長在屏東輔選，前天周還在東港站台昨就被收押，前天恆春、東港場人都非常多，就是要壓制周在屏東的輔選；第二是威脅郭台銘，這時候把周典論押起來，「就是說郭台銘你給我小心，不要跳出來支持侯康」，周被押郭台銘還敢站出來挺藍營嗎？連郭台銘支持者「經濟藍」都會受影響。檢察官動作不簡單。...
光鮮亮麗的首都台北，聚集了來自全台各地的北漂工作人口，但多少人懷抱著熱情與夢想來到台北，卻連「住」都難安心，被扭曲的租房市場剝奪生存尊嚴，被生活打擊到心灰意冷，絕望感在年輕族群中蔓延，台灣究竟距離各政黨候選人口中的「居住正義」還有多遠？
《聯合報》透過社群、網路問卷等方式募集自願者，在台北市各行政區共計採訪了25名租客，他們渴望在台北安身立命，卻遭遇詐騙、破敗屋況、危險隔間、申請租金補貼被拒等諸多亂象。這些個案的困境，是全台租房族的縮影。專題透過影像與文字，帶讀者看見北漂租屋族的居住實況與心聲。
1961年12月26日，時任總統的蔣中正出席中國青年反共救國團青年代表會議訓話，訓勉青年們要樹立中心思想，並以革新、動員、戰鬥為起點，擔負起時代的使命。總統以自己為學、治事、革命的親身體驗作為引證，啟迪青年。
蔣中正首先說，青年們要建立中心思想，這就是古人所說的要立志，必先立志，才知道你為什麼而求學？為什麼而做事？乃至於如何去求學？如何去做事？蔣中正並說，他幼年在學的時候，師長首先以立志誨人，同學也必以立志互勉，現在的教育，側重知識技能的傳授，卻忽略了這最基本的一層。總統說，他以父兄師長的立場，所以要特別以立志來勉勵大家。
調查局今舉行調查官第60期結業典禮，結業學員中背景多元，這屆調查官涵蓋法律、財經、資訊、電子、營繕、化學、醫學等各領域，...
調查局今舉行調查官第60期結業典禮，這屆調查官涵蓋法律、財經、資訊、電子、營繕、化學、醫學等各領域，更不乏精通各國語文者...
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