新北跨年全攻略 全台唯一跨河盛宴淡水八里登場

「閃耀新北 圈起1314」跨年活動有全臺唯一跨河盛宴將在淡水八里登場。 圖／新北市政府文化局 提供

年末進入最後倒數，想跟最重要的人度過美好的一天，一起迎接全新2024年的到來嗎？「閃耀新北 圈起1314」跨年活動，活動場域包含淡水漁人碼頭派對主舞台及親子舞台、八里左岸公園同樂舞台以及海關碼頭光映淡水恐龍星光派對，31日自下午3時起至晚上活動不間斷。長達13分14秒，全台唯一跨河煙火秀也將於晚間登場，超過兩萬發的絢麗煙花，結合暖心市集、主題裝置藝術以及多組獨家藝人的精采獻唱等精采活動，遊程全攻略一次掌握。

2024煙火最佳觀賞點。 圖／新北市政府文化局 提供

派對主舞台邀請強大主持群影歌視三棲藝人黃鐙輝、曾子余、梁舒涵與林姮均共同擔綱，多組新北市獨家藝人如台語金曲歌王許富凱將與新北高中音樂班跨界演出；許久沒有公開演出的溫嵐，將與原住民舞者尬舞，帶來勁歌熱舞嗨翻漁人碼頭；趙詠華將與鄭怡帶來抒情溫暖的懷舊金曲；親子舞台則有YOYO家族、馬戲之門、最萌人偶OPEN將！場邊也將設有暖心市集，提供新北在地品牌美食、排隊餐車、手作小物、健康蔬食饗宴。八里左岸公園將由OPEN家族、兒童街舞教學互動以及旅北都蘭文化藝術團帶來精彩的演出，並同步轉播派對主舞台畫面與大家一起同樂；於海關碼頭登場的光映淡水恐龍星光派對，則邀請到金曲歌王Leo王、法蘭黛樂團、Control T、薄荷水晶，帶來音樂搖滾盛宴。

台語金曲歌王許富凱將與新北高中音樂班跨界演出，許久沒有公開演出的溫嵐也將與原住民舞者帶來勁歌熱舞，一起嗨翻漁人碼頭。 圖／新北市政府文化局 提供

光映淡水恐龍星光派對邀請金曲歌王Leo王、法蘭黛樂團等超強卡司帶來音樂搖滾盛宴。 圖／新北市政府文化局 提供

活動自下午3時起，藝文親子體驗不間斷(圖為演出團隊馬戲之門)。 圖／新北市政府文化局 提供

重頭戲跨河煙火將於晚間20時24分 於淡江大橋上施放，今年煙火以「大河」、「大橋」為設計發想及結合「大龍」元素，並有新北獨家客製化煙火，呈現淡水阿給、九份紅燈籠造型，另有光束結合煙火，讓民眾搶先預見淡江大橋在絢麗燦爛的煙花下揮別2023年，喜迎2024年。民眾當日可暢遊淡水、八里兩岸既有文化古蹟及觀光景點，晚間欣賞煙火，一日遊樂盡在新北。更多「閃耀新北圈起1314跨河煙火」相關訊息，可上活動專屬網站(www.ntpc2024newyear.com.tw)或新北市文化局臉書粉絲專頁(https://www.facebook.com/e7summer)查詢。 (新北市政府文化局 廣告)

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