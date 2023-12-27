新北挺原住民青年 為文化城市領路
新北市政府原住民族行政局在今日（27）市政會議中，以「新北原民好青」進行專題報告，呈現市府致力於擴大原住民青年公共參與、強化青年職涯發展、鼓勵年輕人投入文化學習，提供青年族群全面性支持所做的努力，新北市副市長劉和然於代理市長主持市政會議時表示，侯友宜市長經常提醒市府團隊，原住民青年不僅是社會、經濟發展的主力，也是語言及文化傳承的中流砥柱，市府將持續陪伴原住民青年朋友們一起前進，讓原青在新北展現文化軟實力。
新北市的原住民青年人口數有2萬2千人左右，為六都中原青人口第二多的城市，市府向來重視青年發展，不論是求學階段，到出社會、組織家庭等，甚至青年相關公共議題，都一路陪伴與支持，除了在各求學階段都有獎助學金、學雜費減免，讓原青學子們能安心就學，原住民青年在組成家庭後，本市為減輕青年家庭在育養方面的負擔，提供原住民子女學前教育補助，以及辦理族語學習營、族語學習家庭、泰山森林書屋，營造都市中友善學族語的環境，不僅讓孩子們在一般教育體系裡也能接觸到母體文化教育，父母又能透過參與文化相關活動，增加與孩子的互動，提升親子關係。
此外，為讓原住民青年在本市安心住居，新北市原民局辦理原住民建購及修繕住宅補助，協助改善居住環境，購屋提供補貼每戶30萬元，修繕則是每戶最高15萬元。而本市2處原住民社會住宅，更提供市價十分之一的租金讓族人承租。而為了加快腳步改善居住於本市河海濱聚落族人之生活條件，原民局已成功爭取申辦「部(聚)落環境基本調查、部(聚)落溝通及國土功能分區圖法定作業補助計畫」，使本市成為「全國第１個」非原住民族地區獲准補助的直轄市。
原住民青年在進入就業市場後，仍能持續受到本府各項施政的扶持，例如產業精實暨創業計畫、原青小聚、就業服務據點等，聘請專家為原青創業計畫做一對一健檢，做原青在就業、創業之路強力的後盾。而明年度即將開辦的原住民族微型保險，考量許多族人從事的工作常為無一定雇主或無勞保保障的，因此針對15歲至65歲的原住民族人，萬一不幸遭逢意外身故每人可領20萬元、意外失能依級距最高可領20萬元、意外傷害醫療保險金則有1萬元，以此穩定原住民家庭生活，同時還有原家中心、原住民急難救助等，都能在原住民家戶遇到突發狀況時，及時拉族人一把。
不僅如此，新北市原民局推動各項獎勵，支持年輕人多認識與接觸自己的文化，建立對族群的認同，包含開辦部落大學、族語學習班、補助各區與各族群舉辦歲時祭儀活動，以及設立族人返鄉參加歲時祭儀的來回交通費補助，鼓勵回到原生部落學習傳統文化。另外，也舉行族語創作大賽、族語歌謠比賽、族語單詞及戲劇競賽等，增加在都會區說族語的機會，讓文化落地生根，勾勒出屬於原住民青年的未來式。
新北市原民局局長Siku Yaway林瑋茜表示，文化是看不到的教育，卻能讓一座城市變得更偉大，未來會繼續與各局處攜手合作，讓新北市的原住民青年展現自信與多元文化之美，為文化城市領路！
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