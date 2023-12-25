讓「職家女性」更幸福！第一屆「永齡女力論壇」200+女力爆棚go action

儘管寒流冷颼颼，西門紅樓劇場仍聚集火熱高人氣，第一屆「永齡女力論壇—Listen to HER攜手重返幸福職場」華麗出擊，集結超過200位關注女性議題的產官學代表，以及10位跨世代重磅講者，從「H.E.R.」(Healthcare. Empowerment. Redefinition) 3大面來探討女性職場生態的國際趨勢、突圍策略與行動提案，為台灣「職家女性」建構共好生態圈。

第一屆「永齡女力論壇—Listen to HER攜手重返幸福職場」登場。 攝影／張皓婷

「女性的任務與價值，不應該只有照顧家庭。」永齡基金會執行長、同時也是「四寶媽」的郭曉玲，分享自己曾為照顧孩子中斷職場，等孩子長大、想回歸職場，卻面臨與社會斷層的經歷，讓她於今年發起「永齡女力計畫」，串連各大相關組織與資源，幫助女性「婦」出職場，並攜手5% Design Action社會設計新創團隊，打造一站式平台，營造更友善共榮的女力支持環境。

論壇由5% Design Action執行長楊振甫發布「台灣女力關鍵趨勢研究」揭開序幕，指出台灣近520萬名女性在30歲過後，因婚育和照顧家庭大批地離開職場。「我們不只提出數據，更要透過實際的行動去改變這些數據。」楊振甫認為，如何幫助女性突破社會文化無形框架，歸還女性應有的自由，讓女性在照顧他人同時，將關注回歸到自己身上，「Return HER！」是提升台灣女性幸福指數的關鍵。

永齡基金會執行長郭曉玲發起「永齡女力計畫」。 攝影／張皓婷

女性需要的不是家庭和事業「平衡」，而是「共融」

第一個主題邀請到「社團法人臺灣女性生涯發展協會理事長」羅靜娟、《健康零距離》節目主持人張齡予，以及「電通行銷傳播集團」數位轉型策略合夥人周允玉3位講者，共同探討「Empowerment—職場友善、二度就業與創業支持」。

長期輔導女性重返職場的羅靜娟表示，女性所需要的不是生涯與事業「平衡」，而要追求「共融」，除了工作、家庭之外，還有一個重要的核心，就是她自己。羅靜娟期待透過永齡一站式平台，能提供二度就業女性更多心理支持，並精準媒合工作，加速推進女性回歸職場的路程。

張齡予分享自己從電視台當家主播，在懷孕7個月離開主播台，產後為了照顧孩子轉為健康節目主持人的心路歷程。轉換跑道後，為了培養其他專業，張齡予接連考取國際健康管理師、調酒師……等5張證照，她鼓勵被困在家庭責任中的女性，「先把自己的武器準備好，等到面臨人生十字路口時，才能成功跨越。」

周允玉則從企業的角度切入，認為大缺工時代，公司要留住人才，需要更多「彈性」與「同理」，她期待未來永齡一站式能夠資源共享，設計全新的彈性工作型態，讓女性不用在母性和事業之間二選一。

張齡予分享自己職涯大轉彎，從電視台當家主播轉成健康節目主持人的心路歷程。 攝影／張皓婷

一站式平台跨溫層，培力女性成為自己的身心靈教練

第二個主題「Healthcare—身心平衡與舒適平等的外部關係」，邀請到「中華民國家庭照顧者關懷總會」秘書長陳景寧、「中華好好說話˙學會」創辦人賴佩霞、「大人的社團」創辦人梁曉華主講。

第二主題聚焦於女性身心健康。 攝影／張皓婷

陳景寧指出，過去台灣社會中，照顧者有9成以上是女性，現今因女性意識抬頭，朝向多元面向發展，照顧者比例已下降到6成，然而，隨著家戶人口減少，女性未來很可能須擔當配偶的照顧者，她期望與永齡一站式平台攜手搭建ESG友善照顧職場計畫，「讓女性在面臨人生重大抉擇時，有人陪妳一起做決定。」

超人氣心靈導師賴佩霞鼓勵女性，無論處於哪個階段，都不能中斷學習。她認為「溝通」是女性的專長，女性在家裡和孩子談判、說服先生、向上管理公婆，都是在培養領導力，若能擁抱自己的特質，看到自身的成長，自然就會感到快樂。她期許永齡一站式平台能跨溫層、跨領域幫助女性自我察覺，達到身心靈健康。

任職《康健雜誌》多年的梁曉華認為，女性快樂的關鍵在於「身心合一」與「發揮自我價值」。她創立「大人的社團」至今7年，看見很多熟齡女性不知道自己退休後可以做什麼、滿腔熱血不知道可以貢獻在哪裡？而永齡一站式平台正是解方，讓願意奉獻的女性有機會發揮。

賴佩霞期許永齡一站式平台能跨溫層、跨領域幫助女性關照自我。 攝影／張皓婷

集體擁抱多元工作型態，政策跟上、無懼跨界

壓軸主題是「Redefinition—自我角色覺察與自信」，由「伯拉罕共生照顧勞動合作社」理事主席林依瑩、「台灣觀光地方創生協會」理事長蔡文宜、「104人力銀行高年級事業處」營運總監葉卉婷與談。

林依瑩過去在弘道基金會創辦「不老騎士」活動，擔任台中副市長期間創辦台中第一所原住民實驗小學，卸任後考取照服員證照，投入第一現場照顧偏鄉部落長輩，並成立合作社整合資源，近期為了推動長照All in one政策，再度披掛競選立委。林依瑩說：「看見自己做的事是有價值的，那中間的困難只要想辦法去克服就好。」她期盼永齡一站式平台能讓政府、企業看見女性真正的需求，扮演上下對焦的橋樑。

擁有法律專長的蔡文宜，從科技業跨入旅遊業，因此結識許多返鄉投入地方創生、微型創業的優秀女性，她認為現今職場型態日趨多元，女性要有勇氣，無懼他人眼光，才能開創不一樣的未來。她期盼永齡一站式平台能鞏固女性的信心，支持女性在人生馬拉松裡，持續奔跑不停止，終能抵達終點。

葉卉婷認為現今人與組織之間的關係越來越多元，建議二度就業女性重新定義對工作的期待，從「找工作」轉為「找專案」，並把握待業期間發掘自身興趣和熱情，為重返職場提早做準備。她期待永齡一站式平台能整合各式多元工作網站入口，幫助女性設計、啟動目標，發展人生第二條曲線，而女性突破框架、創新價值的典範，也能為企業帶來啟發，進而塑造更友善的職場文化，吸引年輕世代人才。

第三個主題探討女性自我角色定位。 攝影／張皓婷

永齡一站式平台預計將於2024年推出，凝聚眾力攜手創造多贏環境，帶給社會更多創新能量與正面影響，也宣告「幸福女力時代」來臨！

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