守護土地 政府踢皮球 學者： 應全面檢測違規變異點
國內近五年衛星變異點監測通報數大增，不少農田、魚塭遭倒廢棄物，違法興建建物或鋪成水泥地，台南社大環境小組召集人黃煥彰認為，應做好糧食安全守護，針對違規變異地分類，並附上土壤重金屬檢測數據，走向資訊透明化、ＡＩ化。台南市前議員謝龍介則表示，中央到地方缺乏統合才會這樣，「當發現已慢半拍。」
中華醫大副教授黃煥彰說，多數變異點都在農田、魚塭，根據規定，非法填土、亂倒廢棄物必須恢復原貌，即使魚塭回填，也必須使用可種植作物的土壤，因此，政府必須對非法造成的變異點全面調查，區分好土壤及非土壤，再針對非土壤區分種類，如分爐碴、營建廢棄物或其他類土壤，並呈現重金屬數據，讓資訊透明化，保障下一個買主，也守護土地。
近幾年房價高漲，土地也飆升，黃煥彰說，因農地最便宜，且可蓋農舍、工廠、倉庫，政府因人力有限，稽查就會有漏洞，變異點就會增加，最讓人擔心的是，下方若掩埋廢棄物就更嚴重。遺憾的是政府間互踢皮球，未看到認真守護事關子孫的糧食安全，令人遺憾。
黃煥彰說，台灣最大變異點應是高雄市大坪頂特區，此處早期是事業廢棄物亂葬崗，駱駝山、紅蝦山遭非法偷倒、掩埋事業廢棄物，山谷變平地，工研院調查認為是中高汙染潛勢區，至今多數事業廢棄物仍埋在地下沒有清除，如今地面上有工廠，也有商業區及住宅區，被批是最毒、最糟糕的重劃。
謝龍介則批蔡政府談土地守護多年，卻成空話，除了非法偷倒、掩埋等環保問題外，濫墾、濫建、盜採一大堆，變異點也大幅增加，以目前國內科技，應可做到發現變異點後，從中央到地方立即整合處理，而不是說人力不夠，到現場時木已成舟，也來不及阻止，應從中央到地方建立系統性整合。
台南市政府農業局長李建裕說，由於通報疑似廢棄物等變異點件數增加，市府把過去區分都市計畫、非都計畫內分頭處理的查處方式，改由農業局成立聯合稽查小組，只要接獲內政部通報，立即啟動聯合稽查，減少跨局處間審認的行政流程。
▪ 政黨票能幹嘛？4神秘數字搶席次、領補助、還可扣稅
▪ 大選結果繫在年輕人手上？2016、2020投票率直接「差1格」
▪ 政見會後情勢生變？最新5家媒體民調一次看
▪ 立委抽籤結果出爐！選區名單、號次一次看
▪ 影／3組拚總統 選民抱不平：幹嘛蹚這趟渾水？
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言