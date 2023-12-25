守護土地 政府踢皮球 學者： 應全面檢測違規變異點

國內近五年衛星變異點監測通報數大增，不少農田、魚塭遭倒廢棄物，違法興建建物或鋪成水泥地，台南社大環境小組召集人黃煥彰認為，應做好糧食安全守護，針對違規變異地分類，並附上土壤重金屬檢測數據，走向資訊透明化、ＡＩ化。台南市前議員謝龍介則表示，中央到地方缺乏統合才會這樣，「當發現已慢半拍。」

中華醫大副教授黃煥彰說，多數變異點都在農田、魚塭，根據規定，非法填土、亂倒廢棄物必須恢復原貌，即使魚塭回填，也必須使用可種植作物的土壤，因此，政府必須對非法造成的變異點全面調查，區分好土壤及非土壤，再針對非土壤區分種類，如分爐碴、營建廢棄物或其他類土壤，並呈現重金屬數據，讓資訊透明化，保障下一個買主，也守護土地。

近幾年房價高漲，土地也飆升，黃煥彰說，因農地最便宜，且可蓋農舍、工廠、倉庫，政府因人力有限，稽查就會有漏洞，變異點就會增加，最讓人擔心的是，下方若掩埋廢棄物就更嚴重。遺憾的是政府間互踢皮球，未看到認真守護事關子孫的糧食安全，令人遺憾。

黃煥彰說，台灣最大變異點應是高雄市大坪頂特區，此處早期是事業廢棄物亂葬崗，駱駝山、紅蝦山遭非法偷倒、掩埋事業廢棄物，山谷變平地，工研院調查認為是中高汙染潛勢區，至今多數事業廢棄物仍埋在地下沒有清除，如今地面上有工廠，也有商業區及住宅區，被批是最毒、最糟糕的重劃。

謝龍介則批蔡政府談土地守護多年，卻成空話，除了非法偷倒、掩埋等環保問題外，濫墾、濫建、盜採一大堆，變異點也大幅增加，以目前國內科技，應可做到發現變異點後，從中央到地方立即整合處理，而不是說人力不夠，到現場時木已成舟，也來不及阻止，應從中央到地方建立系統性整合。

台南市政府農業局長李建裕說，由於通報疑似廢棄物等變異點件數增加，市府把過去區分都市計畫、非都計畫內分頭處理的查處方式，改由農業局成立聯合稽查小組，只要接獲內政部通報，立即啟動聯合稽查，減少跨局處間審認的行政流程。

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