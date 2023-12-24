聯合報一周大事 12/17~12/23

聯合報攝影記者高彬原，以一張2022年8月拍攝時任美國眾議院議長裴洛西訪台的照片「記錄歷史性一刻－裴洛西專機降落台灣」，奪下2023年卓越新聞攝影獎。高彬原在得獎致詞時曾表示：「有新聞現場的地方，攝影記者永遠都在。」以下是他放下相機、拿起新聞筆，所記錄下來身為新聞攝影記者，在新聞前線衝鋒陷陣的心路歷程與拍攝心法： 結束了一天兵荒馬亂的內勤工作後，離開報社，打開手機軟體追蹤著代號「SPAR19」的裴洛西行政專機，回到家打開電視繼續關注相關新聞，老婆淡淡的一句「想去就去吧」，背起相機、開著車就一路往松山機場前進...

2023-12-23 10:00