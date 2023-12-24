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聯合報一周大事 12/17~12/23
國內
19日：立院三讀通過被稱為「囤房稅2.0」的房屋稅條例部分條文修正，囤房稅率調高至最高百分之四點八，採全國歸戶。
19日：台積電宣布董事長劉德音不參與下屆董事提名，並將於明年股東大會後退休。
21日：海軍海虎潛艦在小琉球附近海域執行任務，因裝備脫落，實施浮航固定時，六人被湧浪打落海中，緊急救起三人，仍有三名士官失聯。
國外
19日：美國商務部工業和安全局（ＢＩＳ）公告，將十三家中國大陸企業列入「未經核實清單」（Unverified List），其中鴻海集團旗下兩家子公司也上榜。
19日：自民黨派系募款餐會餐券回扣風暴愈演愈烈。東京地檢特搜部兵分兩路，搜查清和政策研究會（安倍派）與志帥會（二階派）辦公室。
19日：美國科羅拉多州最高法院做出史無前例判決，裁定前總統川普的名字不能出現於二○二四年總統選舉選票上。
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