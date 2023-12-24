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聯合報一周大事 12/17~12/23

聯合報／ 本報訊
立法院院會三讀通過被稱為「囤房稅2.0」的房屋稅條例部分條文修正，新制自明年七月一日施行，後年五月正式開徵。記者林澔一／攝影
立法院院會三讀通過被稱為「囤房稅2.0」的房屋稅條例部分條文修正，新制自明年七月一日施行，後年五月正式開徵。記者林澔一／攝影

國內

19日：立院三讀通過被稱為「囤房稅2.0」的房屋稅條例部分條文修正，囤房稅率調高至最高百分之四點八，採全國歸戶。

19日：台積電宣布董事長劉德音不參與下屆董事提名，並將於明年股東大會後退休。

21日：海軍海虎潛艦在小琉球附近海域執行任務，因裝備脫落，實施浮航固定時，六人被湧浪打落海中，緊急救起三人，仍有三名士官失聯。

國外

19日：美國商務部工業和安全局（ＢＩＳ）公告，將十三家中國大陸企業列入「未經核實清單」（Unverified List），其中鴻海集團旗下兩家子公司也上榜。

19日：自民黨派系募款餐會餐券回扣風暴愈演愈烈。東京地檢特搜部兵分兩路，搜查清和政策研究會（安倍派）與志帥會（二階派）辦公室。

19日：美國科羅拉多州最高法院做出史無前例判決，裁定前總統川普的名字不能出現於二○二四年總統選舉選票上。

小琉球 風暴

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國內

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2024總統大選倒數22天，來自全台的勞工今齊聚台北，迎接從南部徒步近400公里的工鬥行腳隊伍抵達終點。由多個勞團組成的「工鬥」怒批，藍綠白三組總統候選人的勞動政見都不及格，其中就屬執政黨總統候選人賴清德最傲慢，對於部分勞團訴求只會複製、貼上。上千人高喊「政客爭大位、勞工鬥未來」口號，從中正紀念堂遊行至凱道，突然朝總統府方向拋擲煙霧彈，場面一度緊張。

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