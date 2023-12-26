10歲男童撿蝸牛攤家計 為籌措阿公開刀費
農曆春節即將來臨，放假原是件開心的事，不過卻有孩子因為沒有學校的營養午餐而挨餓度日，據調查，臺灣偏鄉孩童仍面臨吃不飽、穿不暖的基本生活問題。一名10歲男童阿超（化名），課餘就上山撿蝸牛，轉賣之後賺取微薄收入，只為存錢幫阿公治病，生活相當辛苦。（家的未來因你改變→立即捐款）
自父母離婚後，阿超就由阿公、阿嬤撫養。兩老為了養家，想盡辦法省錢、賺錢，孫子的衣服、鞋子跟家具都是阿嬤撿回來的。一家子儘管住在簡陋的房子裡，小小年紀的阿超仍貼心地說：「東西能穿、能用就好…」
其實課餘時間，阿超會上山去「撿蝸牛」，撿回家後，再由阿公蹲在地上「處理」，然後把蝸牛肉一包一包賣到海產店，賺取一點收入。只是長年累月下來，阿公罹患「脊椎滑脫症」，必須忍著背痛工作，幾次阿超想幫忙都被拒絕。阿公說：「孫子的手是要打棒球的，不能受傷。」而且因為擔心阿超沒人照顧，背部開刀手術一拖再拖。平常一家人吃得簡單，學校師長則擔心成長中的孩子，飲食缺乏足夠的營養。
根據2023年「點燃生命之火」調查，臺灣偏鄉弱勢孩童中，有10.1%因為餐食的營養攝取不足，因此體重過輕；32.2%沒有新衣服，只能穿著不合身的二手衣，即使已經破損，也只能將就繼續穿，甚至有57.2%必須在課餘時間，幫忙家裡分擔日常家務，儼然成為「小大人」。
第39屆「點燃生命之火」全民愛心募款運動邀您以實際行動，幫助更多像阿超一樣的孩子，讓他們下課後有志工陪伴、營養餐食和學校社團學習的機會，您的愛心能改變孩子的未來。更多捐款訊息，請上網搜尋「點燃生命之火」，或上中國信託慈善基金會官網查詢。
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