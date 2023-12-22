天母棒龍樂園聖誕驚喜邀民眾帶12歲以下孩童體驗
頂新和德文教基金會長期推動棒球運動發展，為鼓勵更多家長帶孩子走出戶外並提升棒球運動風氣，基金會特別在台北天母棒球場內打造親子主題樂園，盼天母球場成為最親子友善的職業棒球場。即將來臨的聖誕周末，「天母棒龍樂園」也推出驚喜活動，民眾只要在現場加入樂園的Line會員，即可帶一名12歲以下孩童免費體驗樂園設施1小時。
全新打造的天母棒龍樂園規劃設計以棒球場內最強親子樂園為目標，相關設施通過安全認證，且有定期消毒，樂園內包含大型球池、互動遊戲、情境扮家家酒區、跑跑賽車場等多元活動，非賽季期間，每週三到週日上午11時到晚間8時開放，一名成人攜帶一位12歲以下兒童進場票券為450元(活動時間平日3小時、假日2小時)；加入會員優惠票券為400元。
孩子們最期待的聖誕節及寒假即將到來，天母棒龍樂園也規劃系列活動，陪伴孩子歡度假期，樂園將在聖誕周末12/23(六)、12/24(日)推出驚喜活動，民眾只要在現場加入棒龍樂園Line會員，即可帶孩童進場體驗1小時的遊樂設施，樂園也將在現場發送糖果，讓孩子們度過溫馨聖誕周末。
另外，為了鼓勵更多孩子在寒假走出戶外、遠離3C，樂園也首次推出「寒假任意玩套票」，原價11,250元、現只要6,000元就能在1/21至2/15的樂園開放期間進場暢遊，歡迎親子到天母棒龍樂園歡度寒假。詳情可洽樂園專線 (02)2874-9379或上Line、FB 搜尋：天母棒龍樂園。
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