中市東區雙主題公園 中市首座交通公園啟用，泉源公園導入在地巷弄特色

交通主題公園設有視野死角模擬教育區。 圖／台中市政府 提供

一般公園主要是提供附近居民休閒遊憩場域，不過現在台中市政府在東區的泉源公園內，增添兒童交通教育新主題，導入東區入地方歷史文化元素，以縮小版空間模擬街道特色，營造地方街道樣貌，方便鄰近的學校為學生進行交通安全教育，而這裡也是台中市首座的兒童交通主題公園，工程已於今年9月開工，並於今年12月1日啟用。

交通主題公園規畫迷你街道空間，可提供兒童使用腳踏車、滑板車或滑步車。 圖／台中市政府 提供

台中市東區早期尚未進行都市規劃為黑手堀集中區域，因工廠密集，巷弄道路多為彎曲小路，現今都市發展後，仍延續在地都市道路系統，市容獲得改善，不過市府建設局推動美樂地計畫時，在泉源公園內就加入交通安全體驗概念，規劃交通主題區面積約1,800平方公尺，以在地的歷史巷弄特色為規劃主題，因此交通公園入口處，設計有入口告示牌設置並搭配注音符號，指導孩童進入交通公園使用相關注意事項，另外像是十字路口部分則是結合迷你車道、行穿線、人行道、號誌燈的組合，提供孩童了解基本十字路口的空間場域，教育孩童在重要路口須「停、看、聽、想」概念。

交通主題公園提供孩童了解基本十字路口的空間場域，教育孩童在重要路口須「停、看、聽、想」概念。 圖／台中市政府 提供

市府建設局長陳大田表示，交通主題公園將設置迷你街道空間，可提供兒童使用腳踏車、滑板車或滑步車(須戴頭盔使用)，訓練兒童手眼協調、方位判定、移動速度調節等能力，加強全身感覺統合，車道也設有交通教育標誌、標線，有助孩子學習如何安全穿越道路和交通知識。

台中市府重視公園綠地環境營造-持續推動美樂地計畫。 圖／台中市政府 提供

建設局說明，泉源公園位於東區星泉湖與LaLaport附近，鄰近樂業國小、成功國小、台中國小等學校，未來可結合周邊學校前來公園做交通戶外教學，讓小朋友可以從小學習交通知識，提升全民的交通意識。

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