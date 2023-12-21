全球因地緣政治動盪 企業領導人需具備軟硬知能方可因應

從烏俄戰爭到以巴衝突，全球因地緣政治動盪，導致經濟成長放緩、人心不安；對此，臺大進修推廣學院院長郭佳瑋認為，臺灣新一代的企業領導者需具備四大特質：「在能力上，懂得善用數據和科技來量化風險，以達到管控市場風險的目的，同時培養跨文化的領導力，這涉及兩個層面，一是為分散地緣風險和強化供應鏈管理所做的全球化布局，二是因應跨世代的員工結構；在心態上，認知『變』是既定的事實，尤其當變動日益頻繁，知識很容易過時，應保持不斷學習新知的態度。」

面對全球因地緣政治而動盪不安的現況，臺大進修推廣學院院長郭佳瑋認為，新一代的企業領導人的特質，已與以往迥然不同了！ 圖／吳致碩 攝影

品咖啡從興趣變創業，商管實力由零開始「關於地緣政治的影響，咖啡業者十分有感，因為臺灣使用的咖啡豆99%全部仰賴進口！」率先於國內推出第一款ESG概念咖啡，並自行研發出咖啡生豆篩選專利機的巧御公司執行長簡子綋透露，往年公司都會替緬甸的咖啡豆進行分篩，但今年緬甸內戰激烈，咖啡豆完全無法運出國，還有2020年伊索比亞北方爆發小衝突，咖啡豆立馬漲了三成！

一談起咖啡，簡子綋執行長講得頭頭是道；殊不知，他原本是一名工程師，品咖啡僅是興趣，卻因接觸到臺大進修推廣學院開設的研習課程，開啟了事業第二春。

理工背景的簡子綋執行長從零商管基礎開始到締造事業第二春，臺大進修推廣學院推出的諸多課程可謂是功不可沒。 圖／吳致碩 攝影

「當時，每天上下班的途中都會看見臺大進修推廣學院宣傳的課程看板，後來決定善用公司提供的休閒旅遊補助金去上課。一開始想報【咖啡官能專業鑑定人員培訓班】還搶不到，所以先上了【茶葉官能專業鑑定人員培訓班】。」簡子綋執行長透露，當年上課的王裕文教授不僅是協助臺灣咖啡崛起的咖啡教父，也是培養國內咖啡鑑定師的推手，足以見得學院聘請的師資各個來頭不小。

起初，他只是鑽研興趣，直到不願繼續爆肝人生而離職才開始思索轉往咖啡領域發展的可能性，但從就學至就業都是走理工路線，使其仍一度陷入徬徨。

「在將近一年的徬徨期，我研修了財務報表分析、組織行為與領導應用、品牌管理實務研習班等諸多課程；尤其決定創業時，我特地報名臺大進修推廣學院開辦的【精鍊高階管理與實務研習班】，還記得第一堂課就是教我看財報，這對以後與會計師溝通很有幫助。」簡子綋執行長由衷地表示，還好當時有這些研習課，讓徬徨者有一個前進的方向，心才逐漸安穩下來。

他特別推薦創業者修習法律相關的課程：「多年前我曾修讀過臺大進修推廣學院【公司法-商業組織的類型區別與設計研習班】，這堂課不僅在坊間少見，而且老師在課堂上既會分享實例，也會丟題目讓同學們互相討論，你可以聽見各式各樣的案例和分析意見，可避免踩雷！別小看這些雷區，和我差不多時間創業的友人，就因為違反《公司法》在營業兩年後被起訴了！」

在動盪不安的環境中，心靈課程對領導人助益頗大榮獲2023年第一屆新北企業女傑獎的英紡企業董事長葉淑麗，同樣也是從臺大進修推廣學院眾多研習課中獲益的人。

「1992年我與先生創立永紡，第二年營業額就成長4倍！可坦白說，初創業經驗不足，每天又忙得不可開交，我只關心銀行裡的錢夠不夠，從未注意流動資金的比例及風險控管；直到2012年報名【精鍊高階管理與實務研習班】，課程有服務與營運管理、財務管理與財報分析等八大主題，我才懂得觀察指標性的財務數據，也會在接到訂單時向銀行爭取高額度的信用狀（L/C），並與客戶訂立預售遠期外匯交易，藉以掌控風險；同時，我還將服務創新的概念運用於B2B，讓客戶能隨時掌握我們研發生產的進度」，葉淑麗董事長分享自己的收穫與成長，並透露公司因此在2012年榮獲經濟部中小企業的小巨人獎。

葉淑麗董事長認為商管課雖讓她獲益匪淺，但臺大進修推廣學院開設的軟性課程帶來的影響更為深遠，尤其在人心不安的動盪時刻。 圖／葉淑麗 提供

繼永紡主攻機能性布料，2004年再創英紡代理國外各大品牌的內著暨服飾，並於全臺開設十幾家店舖；只是，當葉淑麗董事長在【互聯網思維與數位行銷-實戰篇】的課堂上聽見老師說：「網路行銷的時代，就是連你半夜在睡覺，錢還會一直流進來。」她旋即決定關掉實體店面、轉往電商發展。

「所以，英紡自創的親膚性居家品牌ATTITUDE從2021年正式推出產品，我們就決定發展跨境電商，透過亞馬遜（Amazon）平台拓展國際市場，2022年底還獲得亞馬遜的創新轉型獎，現也熱銷至美國、法國、義大利、英國、日本、德國等六國；未來，該如何讓臺灣品牌在國際上發光發熱，將是我們的下一個挑戰！」同時，葉淑麗董事長不忘讚許臺大進修推廣學院的師資優異，帶給學生的內容也都是最新且終身受用的觀念。

但葉淑麗董事長私下透露，在學院上的藝文哲學課程為她帶來的影響更為深遠：「我上過老子、莊子和一系列的佛學課程，不只改變我與家人、與員工的關係，還讓我真正懂得用人的哲學，特別是在面對親人的生死別離時予以我極大的幫助；如今全球局勢動盪不安、人心惶惶，我相信企業領導者更需要心靈的滋潤與提升。」

世界越快，心則慢！針對紡織及咖啡業學員面臨的挑戰，郭佳瑋院長表示，臺灣大多數的中小企業都是從代工做起再創立自己的品牌，「但提到做品牌，最重要的還是產品本身的品質及設計能否別具一格、闢出市場的藍海。待做到後，才能談品牌往後的發展。」

至於品牌如何在國際舞台上發展，郭佳瑋院長則提出四項建議：1. 深耕供應鏈上下游的合作關係，以獲得穩定且品質佳的原物料及產品。2. 著力於數位行銷，比實體更為重要。3. 讓產品跟上現今綠色永續的趨勢，進而延伸出新的商業模式。4. 除了依循各國的法規，若同時行銷多國市場時，應以最嚴謹的法規要求作為統一標準。

「像巧御公司推出ESG概念咖啡，這個方向是對的！他們已經創造出與競爭者不一樣的產品，接下來不妨再做兩件事：一是提高premium（額外費用），藉以幫助他們增加新的替代來源以強化供應鏈的韌性；二是創立中價位的次品牌來拓廣消費族群，同時也能解決咖啡豆來源品質不穩定的情況，」郭佳瑋院長補充說明。

郭佳瑋院長進一步指出，未來企業領導人面對的挑戰只會越來越多！為培育領導人具備四大特質，臺大進修推廣學院不僅有學分班和學位班的商管課程，內容從量化風險到跨文化的組織行為皆有，並希望帶領學員從文學、歷史、品味生活等多元角度學習，譬如：臺大文學院趙飛鵬教授在臺大進修推廣學院首開【從《史記》學經商之道】的課程、還有集結臺大外文語文學系教授群開設的【開啟人生的八把金鑰：從諾貝爾文學作品看生命四大難題】、臺大GMBA陳彥豪教授開辦的【自我領導工作坊】，以及從品酒、品茶、老子及佛學等課程中提升心靈層次。

郭佳瑋院長提到，在面對問題時，決策者容易太急著想出答案，而這些非商管課程有助於從多元角度，甚至是後退一步來綜觀全局，將能看得更為全面。 圖／吳致碩 攝影

郭佳瑋院長深有所感的說：「借一句廣告詞：世界越快，心則慢！所以領導者應從多元的角度，甚至是後退一步來綜觀全局，方能適應變動迅速的環境，這也是我們培育新一代企業領導人的期許。」

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