群星圍繞守護兒少--新北推動小衛星

新北市政府為因應社會安全網建構保護及促進兒少發展的「初級預防」基礎工作大力推動小衛星計畫，由社會局廣納社區中服務兒少單位，並大量擴充服務據點發揮「群星圍繞守護兒少」策略，扶持在地社區就近發揮互助支持功能，防止因機會弱勢讓兒少身心健康被疏忽甚至兒虐情事發生。

小衛星乃指社區中非營利組織，提供以”家庭”為中心的服務，滿足兒少需求，如：課後輔導、休閒才藝課程、親職教育、親子活動等，補充、支持兒少家庭照顧功能，一旦兒少家庭發生緊急狀況，小衛星單位可掌握並提供家庭相關需求，預防社區兒少家庭落入風險中。新北市的小衛星單位目前盤點轄內共有170個，未來仍持續培植有意願從事兒少服務的民間團體，讓社區、兒少和政府間緊密連結，提供一個溫暖的守護網，讓愛與善循環。

明穗教會與新北市政府客家局合作，帶小衛星兒少及家戶至世界客家博覽會，參與多元文化學習。 圖／新北市社會局 提供

明穗教會小衛星看見孩子的成長明穗教會為何建榮和陳瑩真兩位牧師，在6年前因為關心一位單親家庭的小女生，進而加入新北市小衛星課後照顧行列，在服務中又從孩子看到家庭的需求，因此利用社區的資源、連結外部的支援，成立多元福利據點。服務中的孩子來自中和、板橋、土城，除了課業外，還有美術、音樂、律動等療癒課程，有時也會讓孩子透過台大葉丙成教授開發的PaGamO線上學習。在服務案例中，有位小四的孩子26個英文字母都寫不全，半年後英文考了80多分，功課突飛猛進，令老師和同學刮目相看，孩子也變得更有自信。

樂窩向社會局申請創新性補助方案 服務25位青少年 每周一、三晚上會進行拳擊訓練。 圖／新北市社會局 提供

樂窩小衛星專門服務原住民小孩樂窩（The World）起始於97年，當時由幾位關心兒少服務的社工，於三峽原住民族文化部落開始駐點服務，後來新北市政府為安置居住於大漢溪沿岸部落的原住民，建立隆恩埔國宅，為了持續服務兒少，社工以課後照顧輔導、拳擊社團、部落廚房等，舒緩原住民生活困境，並於107年正式成立社團法人樂窩社區服務協會，也加入新北市小衛星行列。

聞哲教育基金會認為學業非人生成就唯一指標，學習過程更為重要，為了鼓勵兒少認識自我價值、培養積極學習態度，建立正向思考進而展露個人特質並發揮潛能，未來成為社會不同領域的貢獻者，因此從108年起開辦獎助學金計畫，提供小衛星兒少獲獎與被表揚的正向肯定。

聞哲教育基金會提供兒少不一樣獎助學金，讓孩子們有站上舞台被肯定之機會。 圖／新北市社會局 提供

新北整合資源建構服務網絡社會局長李美珍表示，106年起社會局藉由整合各局處，並運用新北市好日子愛心大平台引入企業界、公益社團連結各方財力、物力、專業等資源，解決轄內長期來資源不均的困境。市府透過滾動盤點新北市29區兒少服務據點、建構資源網絡平台凝聚單位向心力、發展區域聯盟並培育在地區域領導、專家輔導強化區域單位團隊合作力，來扶持在地社區就近發揮互助支持功能，積極面對風險危機，以確保兒少身心健全發展。

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