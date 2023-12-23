群星圍繞守護兒少--新北推動小衛星

文／ 新北市社會局 提供

新北市政府為因應社會安全網建構保護及促進兒少發展的「初級預防」基礎工作大力推動小衛星計畫，由社會局廣納社區中服務兒少單位，並大量擴充服務據點發揮「群星圍繞守護兒少」策略，扶持在地社區就近發揮互助支持功能，防止因機會弱勢讓兒少身心健康被疏忽甚至兒虐情事發生。

小衛星乃指社區中非營利組織，提供以”家庭”為中心的服務，滿足兒少需求，如：課後輔導、休閒才藝課程、親職教育、親子活動等，補充、支持兒少家庭照顧功能，一旦兒少家庭發生緊急狀況，小衛星單位可掌握並提供家庭相關需求，預防社區兒少家庭落入風險中。新北市的小衛星單位目前盤點轄內共有170個，未來仍持續培植有意願從事兒少服務的民間團體，讓社區、兒少和政府間緊密連結，提供一個溫暖的守護網，讓愛與善循環。

明穗教會與新北市政府客家局合作，帶小衛星兒少及家戶至世界客家博覽會，參與多元文化學習。 圖／新北市社會局 提供
明穗教會與新北市政府客家局合作，帶小衛星兒少及家戶至世界客家博覽會，參與多元文化學習。 圖／新北市社會局 提供

明穗教會小衛星看見孩子的成長
明穗教會為何建榮和陳瑩真兩位牧師，在6年前因為關心一位單親家庭的小女生，進而加入新北市小衛星課後照顧行列，在服務中又從孩子看到家庭的需求，因此利用社區的資源、連結外部的支援，成立多元福利據點。服務中的孩子來自中和、板橋、土城，除了課業外，還有美術、音樂、律動等療癒課程，有時也會讓孩子透過台大葉丙成教授開發的PaGamO線上學習。在服務案例中，有位小四的孩子26個英文字母都寫不全，半年後英文考了80多分，功課突飛猛進，令老師和同學刮目相看，孩子也變得更有自信。

樂窩向社會局申請創新性補助方案 服務25位青少年 每周一、三晚上會進行拳擊訓練。 圖／新北市社會局 提供
樂窩向社會局申請創新性補助方案 服務25位青少年 每周一、三晚上會進行拳擊訓練。 圖／新北市社會局 提供

樂窩小衛星專門服務原住民小孩
樂窩（The World）起始於97年，當時由幾位關心兒少服務的社工，於三峽原住民族文化部落開始駐點服務，後來新北市政府為安置居住於大漢溪沿岸部落的原住民，建立隆恩埔國宅，為了持續服務兒少，社工以課後照顧輔導、拳擊社團、部落廚房等，舒緩原住民生活困境，並於107年正式成立社團法人樂窩社區服務協會，也加入新北市小衛星行列。

聞哲教育基金會認為學業非人生成就唯一指標，學習過程更為重要，為了鼓勵兒少認識自我價值、培養積極學習態度，建立正向思考進而展露個人特質並發揮潛能，未來成為社會不同領域的貢獻者，因此從108年起開辦獎助學金計畫，提供小衛星兒少獲獎與被表揚的正向肯定。

聞哲教育基金會提供兒少不一樣獎助學金，讓孩子們有站上舞台被肯定之機會。 圖／新北市社會局 提供
聞哲教育基金會提供兒少不一樣獎助學金，讓孩子們有站上舞台被肯定之機會。 圖／新北市社會局 提供

新北整合資源建構服務網絡
社會局長李美珍表示，106年起社會局藉由整合各局處，並運用新北市好日子愛心大平台引入企業界、公益社團連結各方財力、物力、專業等資源，解決轄內長期來資源不均的困境。市府透過滾動盤點新北市29區兒少服務據點、建構資源網絡平台凝聚單位向心力、發展區域聯盟並培育在地區域領導、專家輔導強化區域單位團隊合作力，來扶持在地社區就近發揮互助支持功能，積極面對風險危機，以確保兒少身心健全發展。

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