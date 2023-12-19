快訊

民眾黨支持者拿下賴競總前路權遭駁回 警界人士曝兩大關鍵原因

台北周四、周五氣溫恐跌破10度 鄭明典曝一圖示警：是相對顯著的寒流

高中鋁聯／擊敗強權平鎮 普中奪隊史第二冠

聯合新聞網／ 人間福報訊

112學年度高中棒球聯賽鋁棒組全國賽今日舉行冠軍戰，佛光山普門中學青棒隊連兩年對決平鎮高中，此役靠先發投手翁偉翔一夫當關，以及穩定守備，局局化解對方攻勢，讓對手敲出10支安打僅拿1分，普中以3：1獲勝，自2017年之後睽違6年再度於鋁棒組拿下全國第一暨隊史第二冠。

112學年度高中棒球聯賽鋁棒組冠軍戰，佛光山普門中學青棒隊擊敗平鎮高中奪冠。 圖／學生棒聯提供
112學年度高中棒球聯賽鋁棒組冠軍戰，佛光山普門中學青棒隊擊敗平鎮高中奪冠。 圖／學生棒聯提供

普門中學打線此役雖只敲出4支安打但拿下3分，但關鍵時刻得點圈攻勢把握得宜，且靠先發投手翁偉翔6局僅失1分表現，強力壓制平鎮打線。普中打線開路先鋒陳韋帆首打席敲出二壘安打，隨後潘書緯高飛犧牲打，送回陳韋帆先馳得點。隨後2局下、5局下都在得點圈有人時把握住攻勢拿下分數，奠定勝基。

先發投手翁偉翔（中）。 圖／學生棒聯提供
先發投手翁偉翔（中）。 圖／學生棒聯提供

總教練洪榮宏表示，要擊敗傳統青棒強權平鎮高中實屬不易，尤其去年是被對手大比分提前結束比賽，今年捲土重來，很開心球員做到了！他也感謝普門中學董事長慧傳法師、三好體協的資源挹注以及無限支持，大家的支持與溫暖，是球員堅強的後盾。

洪榮宏也說，這次高一新生透過大陸海外移訓的洗禮，成果就展現在這次鋁棒組奪冠上，對籌組一支新團隊是很有幫助的，看到高一新生為主體還能夠擊敗平鎮高中非常開心，希望再接下來的賽事之中，可以看到這群球員在奪冠後，持續展現成熟且進步的球風。

112學年度高中棒球聯賽鋁棒組冠軍戰，佛光山普門中學青棒隊擊敗平鎮高中奪冠。 圖／學生棒聯提供
112學年度高中棒球聯賽鋁棒組冠軍戰，佛光山普門中學青棒隊擊敗平鎮高中奪冠。 圖／學生棒聯提供

今天比賽過後還是跟高一球員叮嚀，高興是當然，希望只是一個開始，對手會隨著年齡跟層級愈來愈強，希望短暫休息重新訓練再將技術跟場上經驗更加完善，接下來最大目標木棒聯賽，在第一跟第二階段都能取得最有利的位置，進入複賽後全力搶勝。

洪榮宏特別打線點名打線開路先鋒高一陳韋帆，以及打下勝利打點的高二中心棒次潘書緯，他非常看好兩位打擊出色的好手能夠在後續賽事扛起重任；以及冠軍戰擔任關門重任的高一投手莊偉祥。

大會在冠軍戰後頒發冠軍金盃給普門中學，其中胡誠恩、陳韋帆分獲打擊獎第二以及第三名；投手獎以及大會最有價值球員則由冠軍戰勝投翁偉翔拿下。最佳教練獎則由總教練洪榮宏，搭配教練石弘傑、葉欲新獲得殊榮。

相關新聞

甘肅6.2級強震釀災 逾百人死亡數百傷、餘震不斷

中國大陸甘肅省臨夏州積石山縣18日23時59分發生6.2級地震，之後餘震不斷。據央視新聞報導，截至今天上午7時許，已知地震造成甘肅100人死亡、青海11人死亡，另有數百人受傷，部分水、電、交通、通訊等基礎設施受損。 據甘肅省地震局消息，截至19日2時，共記錄到餘震140次，最大震級4.1級，其中3.0~3.9級6次，4.0~4.9級2次。 這起地震連陝西西安都有明顯震感，地震造成不少建築、道路及水電設施毀損，後續可能還會有災情傳出。

影／立院今表決房屋稅修正條例 時力批藍綠白打假球

立法院院會今天將表決房屋稅修正條例，經朝野協商已預計通過行政院版本，時代力量立委陳椒華、邱顯智、王婉諭上午在議場門口舉行...

照片看歷史／1984年中研院院士會議 李煥與院士熱烈討論

1984年12月19日，時任教育部長李煥應邀在中研院第十六次院士會議中，說明教育政策與當前高等教育重點工作，由於院士們發言熱切，李煥又能知無不言直陳教育現況，在充分溝通中為院士會議帶來高潮。 李煥以教育行政最高主管身份向院士們指出，當前教育政策在求憲法所賦予的教育理想獲得實踐，並能配合國家整體建設及未來發展需求，最重要的問題在求質的提高。而以提高大專院校學術研究風氣為其中最重要的一環。

台技術團菲國示範農場揭幕 丹轆省長讚「耶誕禮物」

台灣駐菲律賓技術團的丹轆省示範農場近日揭幕，協助在地農戶收入增加到5倍之多，許多省分也表達興趣。丹轆省長說，這座農場是台...

高院院長一句話點出法官「夢幻職缺」在哪 交接典禮笑聲繞樑

台灣高等法院今舉辦所屬法院新、卸任院長聯合交接及宣誓典禮，包括新北地院院長王梅英接任台北地院院長、花蓮地院院長許仕楓調派...

中正紀念堂發表專刊 賀陳旦：掩蓋毀除只會讓過去被遺忘

歷時近兩年的「中正纪念堂園區新願景概念競圖」，17日舉行專刊發表會。評審團主席賀陳旦指出，競圖結果的公開展覽是很好的社會...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。