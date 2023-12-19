高中鋁聯／擊敗強權平鎮 普中奪隊史第二冠
112學年度高中棒球聯賽鋁棒組全國賽今日舉行冠軍戰，佛光山普門中學青棒隊連兩年對決平鎮高中，此役靠先發投手翁偉翔一夫當關，以及穩定守備，局局化解對方攻勢，讓對手敲出10支安打僅拿1分，普中以3：1獲勝，自2017年之後睽違6年再度於鋁棒組拿下全國第一暨隊史第二冠。
普門中學打線此役雖只敲出4支安打但拿下3分，但關鍵時刻得點圈攻勢把握得宜，且靠先發投手翁偉翔6局僅失1分表現，強力壓制平鎮打線。普中打線開路先鋒陳韋帆首打席敲出二壘安打，隨後潘書緯高飛犧牲打，送回陳韋帆先馳得點。隨後2局下、5局下都在得點圈有人時把握住攻勢拿下分數，奠定勝基。
總教練洪榮宏表示，要擊敗傳統青棒強權平鎮高中實屬不易，尤其去年是被對手大比分提前結束比賽，今年捲土重來，很開心球員做到了！他也感謝普門中學董事長慧傳法師、三好體協的資源挹注以及無限支持，大家的支持與溫暖，是球員堅強的後盾。
洪榮宏也說，這次高一新生透過大陸海外移訓的洗禮，成果就展現在這次鋁棒組奪冠上，對籌組一支新團隊是很有幫助的，看到高一新生為主體還能夠擊敗平鎮高中非常開心，希望再接下來的賽事之中，可以看到這群球員在奪冠後，持續展現成熟且進步的球風。
今天比賽過後還是跟高一球員叮嚀，高興是當然，希望只是一個開始，對手會隨著年齡跟層級愈來愈強，希望短暫休息重新訓練再將技術跟場上經驗更加完善，接下來最大目標木棒聯賽，在第一跟第二階段都能取得最有利的位置，進入複賽後全力搶勝。
洪榮宏特別打線點名打線開路先鋒高一陳韋帆，以及打下勝利打點的高二中心棒次潘書緯，他非常看好兩位打擊出色的好手能夠在後續賽事扛起重任；以及冠軍戰擔任關門重任的高一投手莊偉祥。
大會在冠軍戰後頒發冠軍金盃給普門中學，其中胡誠恩、陳韋帆分獲打擊獎第二以及第三名；投手獎以及大會最有價值球員則由冠軍戰勝投翁偉翔拿下。最佳教練獎則由總教練洪榮宏，搭配教練石弘傑、葉欲新獲得殊榮。
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