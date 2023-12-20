提升臺中空品 中市預告再添3處空氣品質維護區
臺中市府今年8月24日預告劃設水湳生態公園、中央公園及谷關風景區空氣品質維護區，實施移動汙染源管制措施草案，未來若要進入空維區範圍須符合其管制規範，違者將採科技執法逕行取締，並依法按次處分。
環保局表示，水湳生態公園、中央公園及谷關風景區3處皆屬民眾遊憩熱點，但水湳生態公園及中央公園周邊仍有大型工程進行，柴油車與施工機具出入頻繁，造成當地空品不佳；谷關風景區則為國內知名觀光景點，接送旅客的柴油大客車與載運高山蔬果的大貨車，也影響該地遭受空品不良之危害。
為有效提升空品，中市府為此預告劃設3處為空維區。水湳生態公園劃設範圍為崇德六路、崇德二路二段、山西路二段及梅川東路五段；中央公園劃設範圍為黎明路三段、凱旋路、經貿路一段及河南路二段，皆管制前一年度未完成排煙檢驗之柴油大貨（客）車及未取得自主管理環保標章之施工機具進入。
谷關風景區空維區則為和平區東關路一段溫泉巷區域、台8線自篤銘橋至谷關市區沿線迄至公路總局第二區養護工程處谷關工務段大門口沿線，以未完成前一年度排煙檢驗之柴油大貨（客）車加強列管。
環保局長陳宏益說，期許未來3處空維區核定設立，能降低區域內活動民眾之危害，維護臺中市優良空氣品質。
（臺中市政府環境保護局廣告）
👉2024選戰最前線
▪ 賴蕭領先、侯康緊追 最新民調看這邊
▪ 名單整理包／選舉登記終了！區域立委、不分區名單一次看
▪ 2024總統副總統選舉 一圖看懂3組參選人資歷背景
▪ 2024全國不分區立委 16黨提名背景一次看
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言