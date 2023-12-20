提升臺中空品 中市預告再添3處空氣品質維護區

臺中市府今年8月24日預告劃設水湳生態公園、中央公園及谷關風景區空氣品質維護區，實施移動汙染源管制措施草案，未來若要進入空維區範圍須符合其管制規範，違者將採科技執法逕行取締，並依法按次處分。

中央公園周邊柴油車與施工機具出入頻繁，造成空品不佳，臺中環保局實施移動汙染源管制措施，若要進入空維區範圍須符合其管制規範。 圖／臺中市政府環境保護局 提供

環保局表示，水湳生態公園、中央公園及谷關風景區3處皆屬民眾遊憩熱點，但水湳生態公園及中央公園周邊仍有大型工程進行，柴油車與施工機具出入頻繁，造成當地空品不佳；谷關風景區則為國內知名觀光景點，接送旅客的柴油大客車與載運高山蔬果的大貨車，也影響該地遭受空品不良之危害。

為有效提升空品，中市府為此預告劃設3處為空維區。水湳生態公園劃設範圍為崇德六路、崇德二路二段、山西路二段及梅川東路五段；中央公園劃設範圍為黎明路三段、凱旋路、經貿路一段及河南路二段，皆管制前一年度未完成排煙檢驗之柴油大貨（客）車及未取得自主管理環保標章之施工機具進入。

北屯區水湳生態公園空氣品質維護區。 圖／臺中市政府環境保護局 提供

谷關風景區空維區則為和平區東關路一段溫泉巷區域、台8線自篤銘橋至谷關市區沿線迄至公路總局第二區養護工程處谷關工務段大門口沿線，以未完成前一年度排煙檢驗之柴油大貨（客）車加強列管。

和平區谷關風景區空氣品質維護區。 圖／臺中市政府環境保護局 提供

環保局長陳宏益說，期許未來3處空維區核定設立，能降低區域內活動民眾之危害，維護臺中市優良空氣品質。

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