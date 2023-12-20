改善柴油車汙染 全國最大空氣品質維護區在臺中

全國面積最大的臺中港空氣品質維護區今年9月23日起正式實施，環保局同步於臺中港7處主要出入口啟用自動化車輛管制系統，並試辦AI黑煙影像辨識，全面掌握進入臺中港區車輛，誓言改善柴油車汙染問題。

臺中市環保局利用智慧科技辨識老舊柴油車輛是否進出空氣品質維護區。 圖／臺中市政府環境保護局 提供

臺中港為中部重要國際商港，腹地廣大，柴油車成為主要的移動汙染源，占比高達9成以上，市府啟動老舊大型柴油車汰舊換新及調修補助改善計畫，提供車主改善的經濟支援，積極推動實質汙染減量。

臺中市環保局表示，106年起推動臺中港空維區的示範運行，當空品達預警一級警告時，未取得自主管理合格證的柴油車不得進出港區；為進一步改善空汙，環保局於110年公告劃設臺中港為空維區，規定88年6月30日以前出廠之一、二期大型柴油車，一年內未經排煙檢驗合格者，禁止進入。

臺中港空維區劃設後，環保局實施2年緩衝宣導期，提供移動式檢測服務及輔導保養廠授權代驗等檢測管道，逐年擴充檢測量能，自109年以來，進出港區柴油車納管率上升21.4%；環保局持續輔導車主申請汰舊補助，使進出港區大型柴油車車齡在11年內（五期以上）的車輛數占比提升8.8%，成效斐然。

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