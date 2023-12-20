改善柴油車汙染 全國最大空氣品質維護區在臺中
全國面積最大的臺中港空氣品質維護區今年9月23日起正式實施，環保局同步於臺中港7處主要出入口啟用自動化車輛管制系統，並試辦AI黑煙影像辨識，全面掌握進入臺中港區車輛，誓言改善柴油車汙染問題。
臺中港為中部重要國際商港，腹地廣大，柴油車成為主要的移動汙染源，占比高達9成以上，市府啟動老舊大型柴油車汰舊換新及調修補助改善計畫，提供車主改善的經濟支援，積極推動實質汙染減量。
臺中市環保局表示，106年起推動臺中港空維區的示範運行，當空品達預警一級警告時，未取得自主管理合格證的柴油車不得進出港區；為進一步改善空汙，環保局於110年公告劃設臺中港為空維區，規定88年6月30日以前出廠之一、二期大型柴油車，一年內未經排煙檢驗合格者，禁止進入。
臺中港空維區劃設後，環保局實施2年緩衝宣導期，提供移動式檢測服務及輔導保養廠授權代驗等檢測管道，逐年擴充檢測量能，自109年以來，進出港區柴油車納管率上升21.4%；環保局持續輔導車主申請汰舊補助，使進出港區大型柴油車車齡在11年內（五期以上）的車輛數占比提升8.8%，成效斐然。
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