改善柴油車排放 成臺中空汙治理重點

文／ 臺中市政府環境保護局 提供

臺中市首個空氣品質維護區劃設於臺中港區，全面掌握進入臺中港區車輛，誓言改善柴油車汙染問題。 圖／臺中市政府環境保護局 提供
臺中市首個空氣品質維護區劃設於臺中港區，全面掌握進入臺中港區車輛，誓言改善柴油車汙染問題。 圖／臺中市政府環境保護局 提供

臺中市人口僅次於新北市，成為全國第二大城市，但每年10月至次年3月受東風及東北風影響，中部地區常形成背風渦旋，致空氣汙染無法有效擴散，影響居民健康。在這些汙染因子中，臭氧已超越PM2.5，成為臺中市改善空品面臨的重大挑戰。

臺中市環保局指出，造成空汙的臭氧並非存在於大氣層，而是靠近地表，由工業、車輛等所排放之揮發性有機物及氮氧化物，遇到強烈陽光照射後發生光化學反應所形成的光化汙染物。臭氧除了對人體的長期危害之外，臭氧比PM2.5更快導致人體不良反應，像是眼睛刺痛、頭部不適、嗓子乾熱、咳嗽，甚至有點喘不過氣等。

為守護市民健康，臺中市積極因應臭氧議題，針對其前驅汙染物之揮發性有機物及氮氧化物強化管制，針對固定汙染源，已持續以AI智慧科技輔助稽查，並同步進行減量協商輔導，源頭及管末雙管齊下。

根據我國最新排放量清冊（TEDs 12.0），在氮氧化物方面，柴油車排放占比高達30%，已超越電力業29%，成為臺中最大宗的排放來源，要改善臭氧造成的空汙問題，管制柴油車排放是當務之急。

環保局說，臺中祭出兩大措施來減少柴油車所造成的空汙，除了獎勵補助柴油車汰舊及調修，在管制方面，臺中市依據空汙法劃設空氣品質維護區，促使柴油車重視尾氣排放品質；首個實施的空維區劃設於柴油車進出最頻繁的臺中港區，要求一、二期大型柴油車必須具有一年內排氣檢驗合格紀錄，才能進入管制區域。

臺中市環保局利用智慧科技辨識老舊柴油車輛是否進出空氣品質維護區。 圖／臺中市政府環境保護局 提供
臺中市環保局利用智慧科技辨識老舊柴油車輛是否進出空氣品質維護區。 圖／臺中市政府環境保護局 提供

臺中市首個空氣品質維護區劃設於臺中港區，要求大型柴油車必須具有排氣檢驗合格紀錄，才能進入管制區域。

此外，目前也已規劃在水湳生態公園、中央公園及谷關風景區等地劃設空維區，盼打造更清新、健康的宜居城市。

環保局特別感謝柴油車主的配合，這些舉措雖然會造成不便，但更重要的是可以維護車主及最親近家人朋友的身體健康；同時呼籲各界及市民朋友都能積極參與、配合市府各項管制措施，共同守護你我生活城市的空氣品質。

（臺中市政府環境保護局廣告）

改善柴油車汙染 全國最大空氣品質維護區在臺中

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