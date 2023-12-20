改善柴油車排放 成臺中空汙治理重點
臺中市人口僅次於新北市，成為全國第二大城市，但每年10月至次年3月受東風及東北風影響，中部地區常形成背風渦旋，致空氣汙染無法有效擴散，影響居民健康。在這些汙染因子中，臭氧已超越PM2.5，成為臺中市改善空品面臨的重大挑戰。
臺中市環保局指出，造成空汙的臭氧並非存在於大氣層，而是靠近地表，由工業、車輛等所排放之揮發性有機物及氮氧化物，遇到強烈陽光照射後發生光化學反應所形成的光化汙染物。臭氧除了對人體的長期危害之外，臭氧比PM2.5更快導致人體不良反應，像是眼睛刺痛、頭部不適、嗓子乾熱、咳嗽，甚至有點喘不過氣等。
為守護市民健康，臺中市積極因應臭氧議題，針對其前驅汙染物之揮發性有機物及氮氧化物強化管制，針對固定汙染源，已持續以AI智慧科技輔助稽查，並同步進行減量協商輔導，源頭及管末雙管齊下。
根據我國最新排放量清冊（TEDs 12.0），在氮氧化物方面，柴油車排放占比高達30%，已超越電力業29%，成為臺中最大宗的排放來源，要改善臭氧造成的空汙問題，管制柴油車排放是當務之急。
環保局說，臺中祭出兩大措施來減少柴油車所造成的空汙，除了獎勵補助柴油車汰舊及調修，在管制方面，臺中市依據空汙法劃設空氣品質維護區，促使柴油車重視尾氣排放品質；首個實施的空維區劃設於柴油車進出最頻繁的臺中港區，要求一、二期大型柴油車必須具有一年內排氣檢驗合格紀錄，才能進入管制區域。
臺中市首個空氣品質維護區劃設於臺中港區，要求大型柴油車必須具有排氣檢驗合格紀錄，才能進入管制區域。
此外，目前也已規劃在水湳生態公園、中央公園及谷關風景區等地劃設空維區，盼打造更清新、健康的宜居城市。
環保局特別感謝柴油車主的配合，這些舉措雖然會造成不便，但更重要的是可以維護車主及最親近家人朋友的身體健康；同時呼籲各界及市民朋友都能積極參與、配合市府各項管制措施，共同守護你我生活城市的空氣品質。
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