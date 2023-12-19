花蓮縣特色旅宿認證通過張數全台第一 旅宿輔導結合永續指標成效卓越

花蓮縣政府今年持續推動第三年特色旅宿認證計畫，成效卓越，47家旅宿業者共取得115張國際認證證書，旅宿認證通過家數全國最多。日前舉辦授證典禮暨成果發表會，由縣長徐榛蔚、法約爾國際認證機構董事長王孝慈等共同頒授證書，肯定旅宿業者對力行「聯合國永續發展目標 (SDGs)」的努力與付出，特色旅宿認證計畫自110年起推行至今，各認證項目累計通過旅宿業者家數已達123家、累計獲取國際認證證書張數達308張，居全台之冠。

花蓮縣政府持續推動特色旅宿認證計畫，日前舉辦授證典禮暨成果發表會，由縣長徐榛蔚（左七）頒授證書，肯定旅宿業者對力行「聯合國永續發展目標 (SDGs)」的努力與付出。 圖／花蓮縣政府 提供

「堅持就會被看到！」縣長徐榛蔚表示，ISQM已經推動了第三年，起初大家都是鼓起勇氣參加的，為的是對自己的期待與要求，得到旅客的讚賞與肯定，一定是值得的，也讓旅宿事業走得更遠更久，感謝業者與縣府一起同行，為花蓮打造觀光品牌與永續認證，讓每一位旅人傳播花蓮的美好。

觀光處長張志翔表示，響應永續的發展，環保、低碳風潮已吹向觀光旅遊領域，花蓮縣自然也不落人後。在縣長及縣府團隊大力推動觀光旅遊發展須符合國際永續指標的氛圍下，縣內旅宿業陸續取得服務品質相關認證是順應趨勢的最佳典範。舉凡國家標章ISQM®國際服務品質制度中的「環境服務構面」，詳細規範住宿環保政策、房務環保政策、餐飲環保政策、電力環保政策、設施環保政策等五大環保政策如何發展與執行應用，不僅讓加速旅宿業落實環保淨零轉型，更可依此發展出專屬各家旅館、民宿的優質文化與亮點。

因應台灣疫後觀光的復甦，花蓮縣政府選擇主動出擊，踴躍與國際接軌，除了推出「永續遊花蓮獎勵方案」，也舉辦「2023永續觀光論壇」廣邀觀光產業先進分享永續旅遊理念與做法，希冀大家都能夠走進花蓮、愛上花蓮，攜手打造出一個觀光幸福的永續花蓮

花蓮縣今年榮獲國際知名旅遊平台Booking.com評選為2023年「全球最好客城市」，並分別取得亞洲第一、世界第二的佳績，更於《今周刊》第四屆「2023永續城市SDGs大調查」中拿下「最佳永續觀光發展獎」。縣府積極升級觀光旅宿軟硬設施，優化服務品質，融合「花蓮走向國際、世界走進花蓮」的施政願景，建立花蓮品牌形象，讓國內外遊客深刻體會「國際智慧城市，觀光友善花蓮」的永續觀光理念。

（花蓮縣政府廣告）

商品推薦