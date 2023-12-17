碳權議題不容迴避 專家：應立專責機構

「碳權ESG的議題攸關產業的金融命脈，台灣因為高碳排產業多，要減碳的阻礙很高。」但只要台灣企業落實永續的規則，就能夠加速國家審查的速度，讓產品在國際市場上更有競爭力！台灣商業聯合會理事長張平沼17日舉例說，落實社會責任的食品企業能讓他國政府更有信心，並減少審查的時間，更可有效保持食品的新鮮度。

企業ESG才有競爭力

永續ESG是環境保護（E，Environmental）、社會責任（S，Social）以及公司治理（G，governance）的縮寫是一種新型態評估企業的數據與指標，ESG代表的是企業社會責任，許多企業或投資人會將ESG評分，視為評估一間企業是否永續經營重要的指標及投資決策。

張平沼說，過去企業都會認為有繳稅就好，無法想像什麼是社會責任，但企業心態已經開始改變，至今上市櫃企業也都要提出報告，闡述企業盡了社會責任的，供外界進行評估。

他表示，隨著世界對淨零碳排的訴求愈來愈高，ESG也要求企業也都要有氣候治理與低碳轉型，企業經營ESG也有助於增加產品吸引力與員工生產力，降低監管干預的流程，最後達成企業長期穩定發展。

張平沼舉食品業為例說，像是食品產業非常注重新鮮度，如果能符合相關標準，取得較好的評價，就更有可能快速通關或取得認證，如此就能保持農產品的新鮮度，增加產品的競爭力。

專責機構因應挑戰

楊明坤則指出，目前國際開始推行碳權，其中歐盟掌握了完全的話語權，就是 歐盟將核能與天然氣納入綠能，加速符合淨零趨勢的要求，所以台灣也要加緊準備。

歐盟已經開始布局轉型的戰爭，碳權ESG的議題捏助產業的金融命脈，但台灣因為高碳排產業多，要減碳的阻礙很高。他說，如果台灣不願意放棄歐盟市場，就要努力降低碳排，不要變相資助歐盟廠商的競爭力。他認為，不同的產業有不同的減碳或碳權的解方，台灣要成立專責機構來因應這個大挑戰。

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