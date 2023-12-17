聯合報一周大事 12/10~12/16

1958年12月16日，美國空軍擊落米格機15架的第一號英雄中校賈伯瑞在台灣北部空軍基地與我方空軍擊落2架以上米格機的英雄少校孫嗣文、上尉歐陽漪棻、上尉秦秉鈞、上尉錢奕強、上尉劉憲武及上尉丁定中等6人晤面。這批年輕優秀的噴射機飛行員，在基地的一間接待室成半圓形坐成一排，面對30餘名新聞記者，有一次簡單的晤談。

2023-12-16 09:00