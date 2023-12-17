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聯合報一周大事 12/10~12/16
國內
12日：立法院會三讀通過「最低工資法」，將消費者物價指數（ＣＰＩ）年增率納入審議最低工資應參採指標，同時得參採勞動生產力年增率等十項指標。
14日：中央銀行總裁楊金龍表示，央行房市管制措施會實施較長一段時間，明年暫不考慮退場。
15日：立法院會三讀通過「運動產業發展條例增訂第廿四條之一」條文修正案，明定若涉嫌販賣黃牛票，將重罰每張票券價十至五十倍罰鍰。
國外
13日：聯合國氣候變化綱要公約第廿八次締約方會議（COP28）落幕。一九八國談判代表針對決議達成共識，承諾「進行能源系統轉型，脫離化石燃料」。
13日：共和黨掌控的美國聯邦眾議院，以二二一票對二一二票表決通過，正式授權對拜登總統啟動彈劾調查。
14日：美國聯準會宣布基準利率維持不變，決策聲明更暗示明年將降息三碼（○點七五個百分點）
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