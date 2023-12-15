【尋找和平的關鍵】EP 11 文化傳播有迴響

聯合新聞網／ 台北訊

台灣海峽的兩岸盡管分裂分治了70多年，但只要「文化中國」的理念能被兩岸民眾接受，就可以減低目前因政治對立而累積的劍拔弩張的氛圍進而共同找到和平相處的基礎。

這不是一個簡單就能達到的境界，不過在上世紀的90年代，也就是台灣政治解嚴、開放大陸探親以後的約20年時間，兩岸在流行文化上曾經有過熱烈的交流，而且多數時候是大陸民間對台灣文化的著迷。這樣和平美好的年代，如何能夠繼續呢？

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台灣海峽 探親

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