【尋找和平的關鍵】EP 11 文化傳播有迴響

據統計，全台寵物犬貓數已超過15歲以下孩童數，而隨著動保意識抬頭，「認養」流浪動物的家庭越來越多，「認養代替購買」的觀念業已深植人心。然而，在資深動物愛媽、獸醫師眼中，還有比「認養」更需要廣為大眾認知的、更重要的事。 以貓咪也瘋狂公益協會（以下簡稱「貓瘋」協會）創辦人／理事長廖維欣與醫療總監、獸醫師黃泓康為例，他們將打造「以貓為本」的「貓農場」當作願景，除了提供救援醫療、TNR（捕捉流浪動物結紮後放回）執行，更重要的是推廣「尊重生命」的動保觀念。「尊重生命」何以重要？黃泓康以著名街貓大橘子被虐殺的例子指出，從小會尊重動物生命的人，將來才會尊重人的生命，所以尊重生命的教育很重要。

2023-12-15 10:00