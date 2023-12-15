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年度壓軸「永齡女力論壇」12/22重磅登場！賴佩霞、張齡予等10大專家，陪「她」重返幸福職場

文／ 黎詩彥 提供

女力浪潮，溫柔來襲！延續對社會與土地的關懷，財團法人《永齡慈善教育基金會》發起「永齡女力計劃」，旨在協力創造友善女性的就業環境，創造一個更好的社會。

今年12月22日首屆「永齡女力論壇—Listen to HER攜手重返幸福職場」即將重磅登場，邀請到10位關注「她」的跨領域專家達人，聚焦於職場友善、身心平衡、自我角色覺察3大面向，共同設計女性職涯與家庭更幸福的樣貌！

圖／永齡基金會 提供
圖／永齡基金會 提供

在全球ESG時代趨勢下，女性議題不僅限於性別平權，更與整體社會發展、企業競爭力息息相關。台灣有超過半數的人口是女性，有健康快樂的女性，才有健全穩定的家庭和社會。

因此，「永齡女力計劃」針對社會現狀缺口，攜手《5% Design Action》、《串門子》社會設計平台、聯合報系《倡議家》，串聯公私領域，共同策畫「永齡女力論壇—Listen to HER攜手重返幸福職場」，匯聚各界專家展示可行方案與應用資源，並邀請大眾一起展開行動！

華麗講師陣容，號召SHERO「婦」出江湖！

論壇將邀請《永齡慈善教育基金會》執行長郭曉玲蒞臨，並由《5% Design Action》執行長楊振甫主持，發布「台灣女力關鍵趨勢」研究報告，號召SHERO集結眾力、跳出框架，許自己一個更精采的人生。

首發登場的「Empowerment—職場友善、二度就業與創業支持」，邀請到3位講者，包括：《社團法人臺灣女性生涯發展協會》理事長羅靜娟、《三立新聞台》前主播及《健康零距離》節目主持人張齡予，以及《電通行銷傳播集團》數位轉型策略合夥人周允玉，分享她們在職涯道路中如何打破「玻璃天花板」，看見自身優勢並尋求外界支持。

女性實現人生自主有多難？改變從「心」出發

第二個主題「Healthcare—身心平衡與舒適平等的外部關係」，由《中華民國家庭照顧者關懷總會」秘書長陳景寧、《康健雜誌》前總經理 / 《大人社團》創辦人梁曉華、《中華好好說話，學會》創辦人 / 心靈導師賴佩霞主講，分享在家庭工作蠟燭兩頭燒、多重角色身心俱疲、傳統性別框架的限制下，女性如何觀照自己的內在需求，找到平衡輕鬆及修復情緒的方式。

成為翻轉女力的神隊友！ 幫助女性自信前行

第三個主題「Redefinition—自我角色覺察與自信」，邀請《伯拉罕共生照顧勞動合作社》理事主席林依瑩、《台灣觀光地方創生協會》理事長蔡文宜、《104人力銀行 高年級事業處》營運總監葉卉婷，帶領女性走上自我探索之路，與社區串連發展共生美好，豐富生活並且建立自信。

不管是處於哪個人生階段、何種樣貌的女性，如：二度就業、經濟弱勢婦女、斜槓創業家、壓力山大的三明治族群，或是為照顧家庭傾注心力以致無暇發展自我的女性，都能在論壇中獲得能量與啟發，透過專家彼此交流互動，看見破繭而出的可能。

同時，「永齡女力計劃」將持續凝聚多方洞見，共創更具多元性、包容性和發展性的「台灣職家女性生態圈」，幫助女性自信前行，活出自我、追求平衡，綻放幸福光彩。

「永齡女力論壇—Listen to HER攜手重返幸福職場」邀你一起來參加！
時間：2023.12.22 (五) 13:30 - 17:00
地點：西門紅樓二樓劇場 (台北市萬華區成都路10號2樓)
報名網址：https://reurl.cc/z6mm8V

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