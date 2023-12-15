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患小腦萎縮症跪爬種蔬果！不倒農夫「阿港伯」病逝網友哭了

板橋林家花園慶耶誕 賞戲曲、喫茶趣 作伙Go Party！

文／ 新北市政府文化局 提供

「五感饗宴」由中華國際無我茶會推廣協會帶來經典茶席品茗活動，邀請民眾於百年古蹟中體驗茶席文化。 圖／新北市政府文化局 提供
「五感饗宴」由中華國際無我茶會推廣協會帶來經典茶席品茗活動，邀請民眾於百年古蹟中體驗茶席文化。 圖／新北市政府文化局 提供

新北市文化局為歡慶2023年耶誕，並配合市府歡樂耶誕城活動，將於12月16日起連續三週假日推出「耶誕夜宴」及「五感饗宴」系列活動。耶誕夜宴於周六晚間演出有趣的《八仙過耶誕》戲劇；五感饗宴則於每週日下午辦理，由茶師帶領民眾體驗文人雅士品茶的樂趣。

「耶誕夜宴」邀請當代傳奇劇場與民權歌劇團攜手演出《八仙過耶誕》。 圖／新北市政府文化局 提供
「耶誕夜宴」邀請當代傳奇劇場與民權歌劇團攜手演出《八仙過耶誕》。 圖／新北市政府文化局 提供

新北市政府文化局張䕒育局長表示，林家花園舉行光環境展演至今已連續5年了，已成為林園品牌活動，2023呼應新北歡樂耶誕城，推出「一起Go Party! 耶誕林園光Ｏ」系列活動。「耶誕夜宴」自12月16日起連續三週六邀請板橋在地的當代傳奇劇場與民權歌劇團攜手演出《八仙過耶誕》浪漫喜劇，融合京劇與歌仔戲，充滿幽默與歡笑的浪漫表演，三場活動開放民眾當晚六點於門口廣場售票亭排隊索票，各場次開放100張，一人一票，憑票入場，免費欣賞。

「五感饗宴」自12月17日起連續三週週日，邀請民眾入園品嘗新北好茶及精緻茶食，在古蹟氛圍中感受文人雅士品茶樂趣。 圖／新北市政府文化局 提供
「五感饗宴」自12月17日起連續三週週日，邀請民眾入園品嘗新北好茶及精緻茶食，在古蹟氛圍中感受文人雅士品茶樂趣。 圖／新北市政府文化局 提供

「五感饗宴」自12月17日起連續三週週日，由中華國際無我茶會推廣協會辦理經典茶席品茗活動，帶領民眾體驗早年板橋林家於定靜堂宴請賓客的盛況，目前已經開啟ACCUPASS網路報名，一人一票，限額40名，活動當日現場收費150元，邀請民眾入園品嘗新北好茶及精緻茶食，在古蹟氛圍中感受文人雅士品茶樂趣。此外，在林家花園門口廣場及西門街人行道每晚5點半到9點燈幻化為「耶誕林園光Ｏ」，以造型拱門打造的繽紛光廊歡迎大小朋友駐足拍照，即日起至113年1月1日於粉絲專頁活動貼文下方上傳與光廊合照及打卡標記關鍵字，就有機會抽中限量茶包明信片禮盒。

林家花園門口廣場及西門街打造「耶誕林園光Ｏ」，即日起至113年1月1日每晚5點30分至9點繽繽紛光廊歡迎大小朋友駐足拍照。 圖／新北市政府文化局 提供
林家花園門口廣場及西門街打造「耶誕林園光Ｏ」，即日起至113年1月1日每晚5點30分至9點繽繽紛光廊歡迎大小朋友駐足拍照。 圖／新北市政府文化局 提供

上傳與「耶誕林園光Ｏ」光廊的合照到林家花園粉絲專頁就有機會抽中限量茶包明信片禮盒。 圖／新北市政府文化局 提供
上傳與「耶誕林園光Ｏ」光廊的合照到林家花園粉絲專頁就有機會抽中限量茶包明信片禮盒。 圖／新北市政府文化局 提供

本次活動詳情請上國定古蹟林本源園邸官方網站Facebook查詢，歡迎民眾共襄盛舉作伙觀戲曲、喫茶趣!

(新北市政府文化局 廣告)

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