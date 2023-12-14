不怕改變 隨時做好準備 丁菱娟 讓影響力無限擴散

影響力品牌學院創辦人丁菱娟，32歲創業，40出頭成為知名跨國企業世紀奧美公關董事長。頂著公關教母、女性菁英等光環，她真正最在乎和重視不是名利，而是發揮影響力，唯有帶著誠信、努力、堅持、勇敢等正向能量，才能影響別人，對世界有貢獻。

丁菱娟被譽為「台灣公關之母」，她認為女性細膩的觀察力與溝通能力，能在生活、職場、甚至為社會帶來更大的影響力。

32歲創業 不要怕改變

「人生不要害怕改變，否則你永遠沒辦法走下一步。」回想年輕時創業，丁菱娟說，其實她最初的念頭，只是不想再忍受夠每天週而復始的上班族生活，加上孩子剛出生不久，想多一點時間陪伴孩子。

丁菱娟大學讀的是中文系，畢業後進入科技產業，從業務助理做起，之後陸續轉到行銷、企畫、文案等部門，她不斷摸索自己，最後喜歡上公關領域。

她說，公關有很多她喜歡的面向，首先是挑戰大，變化多，工作逼著她不斷接觸新的領域、吸收新的知識，每天都在成長。其次是掌握趨勢，因為科技業有很多新的概念，當客戶提出時，公關業會第一個先知道，走在整個時代的前面。

「當然，重點是你要努力跟著學，隨時做好準備，充實自己。」丁菱娟說，公關行業的另一個魅力是有機會與CEO對話，更高的視野幫助她快速成長，年輕時跟CEO對話會害怕，但她願意學習，遇到不懂的就問，CEO多半樂於教導，讓她學到更多。

她強調，學習有時雖然辛苦，但她不怕辛苦，不怕花時間，最怕停滯的感覺，「只要可以讓我成長，我就願意去做。」

走出舒適圈

創業之前，丁菱娟先後在兩家科技產業待了九年，中間曾再進修攻讀企業管理碩士，1992年她已是科技公司的公關主管，公司即將上市，優渥的薪資和主管職務卻沒有讓她滿足，她隱隱覺得人生不是這樣就夠了。

那時她每天一早從汐止開車到北投上班，單程就要一小時，常擔心塞車遲到。而且她開著一輛小小的Mini Austin汽車，高速公路上的大車常來欺負，不時有大卡車、大貨車司機故意逼車，甚至搖下車窗罵她：「小烏龜開快一點」有一次她被大車一路逼，一路嚇，彷彿快被捲進大車輪下。

她嚇得停靠在路肩思考許久，為什麼要為了一個工作，這樣冒著生命的危險？而且弄到自己壓力這麼大？

那天一到公司，她遞出辭呈。

那是1992年，台灣經濟不景氣，主管罵她瘋了：「外面工作不好找，多少人想要你這位子！」而且公司股票又將上市，享有配股的員工不久就會有人生第一桶金。但丁菱娟很堅決，把股票還給公司，堅持人生必須改變。

接下來，她從一個人一張桌開始，成立小工作室，開始承接科技客戶的公關案，第一個客戶竟然就是Intel，交出漂亮的成績之後，其他案子跟著陸續上門。

成功關鍵：專注與定位清楚

1990年代科技產業興起，許多外商開始進入台灣，丁菱娟之前完全沒料到趨勢會如此發展，她說自己非常幸運，遇到了最好的時機，工作室的生意多到接不完。

雖說幸運，但其實丁菱娟的成功絕非僥倖，因為機會只會給準備好的人，唯有足夠的專業與認真的工作態度，方能在浪潮推來時，站上浪頭的最尖端。

例如她曾在科技業工作多年，有著長期累積的經驗，很多科技業客戶很欣賞她「馬上能聽懂我們講的話」，許多科技專業的內容，客戶不必費力向她解釋，光是這一點，就勝過其他公關同業。

丁菱娟分析說，創業一開始，她便決定專注經營科技公關，公司定位只接科技產業的客戶，那時台灣沒有其他人做科技公關，公關公司大多鎖定消費性產業，她的專注曾引來嘲笑，還說她怎可把所有的雞蛋放到同一個籃子裡。

但是丁菱娟不認為，「只要定位清楚，人家就找得到你，然後你的資源就會集中。」她說，那時也有全球知名的非科技產業找上她，但她很堅持科技公關的原則，即使誘惑很大，也不能貪心，要堅持自己的定位，「我如果為了錢，什麼產業都接，接到最後我就不再是科技公關。」

跨出科技業的舒適圈後，丁菱娟專注經營「科技公關」，靠著清楚的定位，讓業界只要有公關需求第一時間就會想到她。

跨出科技業的舒適圈後，丁菱娟專注經營「科技公關」，靠著清楚的定位，讓業界只要有公關需求第一時間就會想到她。

奧美併購 清楚自己要什麼

丁菱娟的21世紀公關公司快速成長，員工增至30多人，引起外國大型公關公司注意。1999年前後，全球知名的奧美公關有意併購，但一開始她立刻拒絕，「我好好的公司為何要賣給你們？」

奧美並不放棄，前前後後和丁菱娟談了三年，她也不斷反覆思考，慢慢發現自己沒有辦法再高速成長，隨著公司越來越大，需要的能力越來越多，但她彷彿已碰到天花板，甚至無法再教給團隊更多東西，她深知自己和公司都已走到瓶頸，「我們很需要一個很好的夥伴，一起往前行。」

種種考量讓丁菱娟看得更遠，她很清楚自己要什麼，為了壯大公司和永續成長，2002年她決定讓21世紀公關加入奧美集團。

併購之後的世紀奧美公關經營領域走向多元化，全方位投入消費性、科技業和醫療業公關，丁菱娟站上全新的高度，對公司的治理採分工授權，充分授權底下三位總經理，她自己投入企業文化的樹立，帶領公司建立願景和方向定位。

從一人工作室到員工30多人的本土小企業，再躍升成上百位員工的外商企業董事長，丁菱娟被譽為台灣的「公關教母」，世紀奧美亦成為台灣公關界的佼佼者，但高峰的她並未迷失，反而不斷思索自己是否再度停滯、失去挑戰。54歲那年，她決定交棒，自董事長職位退下，開啟「第三人生」。

第三人生 做更有意義的事

很多人以為退休後要吃喝玩樂，好好休息，但她並不覺得這能滿足她，她以斜槓的精神開始嘗試許多未嘗試過的事。丁菱娟笑著說，沒想到很快地她獲邀擔任台北搖籃計畫的創業家導師，也成為全國中小企業總會輔導中小企業二代接班計畫的策略導師，她發現新世代最希望從她身上學到的，依然是品牌和公關專業。

丁菱娟有了新的使命，她的第二人生已做了有成就感的事，第三人生就要做有意義的事。她體會傳承的重要性，「如果我擁有獨特的好東西，就該給予出去，」於是成立「影響力品牌學院」，以知識、見識、膽識三大核心價值幫助年輕世代運用公關思維，打造品牌，她同時積極寫作、演講，讓經驗傳承的影響力再延伸。

女性要拋開枷鎖

從小小的業務助理，一路走到企業界女強人、公關教母、創業導師、暢銷作家，在掌聲背後，其實丁菱娟曾經歷許多低潮和挫折，「女性」的身份也曾讓她揹負枷鎖與不公平對待。

她回憶年輕時在大企業工作了六七年，公司拔擢主管時，升的是另一位比她資淺的男性，她心想自己論資歷、能力和工作表現都不輸人，抱著「為什麼不是我？我有哪邊做得不好嗎？」的疑惑，小心翼翼地去問了主管，卻換來一句：「丁菱娟你不要跟男性爭，你是女生，就不要再跟男生爭，人家還要養家糊口，你還有老公養，不要再爭了…」

這番話讓丁菱娟非常驚訝，但也徹底被打醒，原來職場中有這樣的性別高牆，她明白「我在這裡，再怎麼努力也沒有用」，但她未被打垮，而是立刻離職進入另一家企業，薪資翻倍，也讓她確信即使身為女性，仍有不容小覷的實力和身價。

她更指出，職場女性還有一個最大的罩門，就是工作與生活的平衡，已婚女性面對母親、妻子等家庭角色，會給自己非常大的壓力，同時也有一些來自長輩的傳統眼光，不時問她：「你有好好照顧老公小孩嗎？」

丁菱娟坦言，她曾經揹負這種枷鎖很多年，以前如果晚上加班工作，心中會對家庭有罪惡感，但她也發覺這種壓力是女性自己給自己的，總是想做好媽媽、好太太、好媳婦，她就是50歲之後才逐漸放過自己。因此她建議女性，要慢慢放掉這種對自我的鞭打與標籤，婚姻中的兩性更要一起合作，成為life partner，各自挑起對家庭的責任。

丁菱娟建議不論是男性或女性，都要先將自己活好，才能發揮正向的影響力，為世界帶來貢獻。

影響力秘訣：把自己活好

丁菱娟認為，不論男性和女性，在家庭或職場上都有著影響力，而一個人要想發揮正向的影響力，最重要的是把自己活好，先對自己滿意了，別人才會感到你的正能量，自然傳播出去。

「尤其女性，不論是從家庭跟工作平衡的枷鎖中掙脫，或是在職場上的平權，都要先想通，把自己活好，才能大步往前走，就是對世界最有貢獻的事。」

幾句提醒聽來簡單，卻無比透徹，第三人生的「丁老師」，依然閃著智慧的光。

丁菱娟建議不論是男性或女性，都要先將自己活好，才能發揮正向的影響力，為世界帶來貢獻。

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