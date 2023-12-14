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綠色採購 聯合報獲績優獎

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北報導
聯合報獲企業綠色採購績優獎，環境部次長施文真（左）親自頒獎，聯合報永續工作室行動組總監蕭繡婉代表領獎。記者邱德祥／攝影
聯合報獲企業綠色採購績優獎，環境部次長施文真（左）親自頒獎，聯合報永續工作室行動組總監蕭繡婉代表領獎。記者邱德祥／攝影

為表揚公私部門對綠色採購的努力，環境部昨舉行「111年綠色採購及綠色消費推廣績優單位頒獎典禮」，共11個機關獲頒綠色採購評核特優單位、143家企業團體獲頒綠色採購績優單位，聯合報也獲績優獎。

本次獲獎的綠色採購評核優等而且滿分的機關，包含勞動部、海洋委員會、台北市政府、新北市政府、桃園市政府等11個機關；民間綠色採購部分，去年有143家企業及團體綠色採購申報金額逾5000萬元，企業家數達近年新高。

聯合報也獲頒本次企業綠色採購績優獎。聯合報去年綠色採購總金額為2億2392萬元，在全國143家受表揚企業中名列第59名，由永續工作室行動組總監蕭繡婉代表領獎。

環境部自1992年起推動環保標章制度、2002年推動機關實施綠色採購，2007年再將綠色採購擴及至民間企業，經多年宣導及努力，去年機關綠色採購總金額達109億元；民間企業及團體綠色採購也逐年提升，去年達596億元，較2021年523億元提升73億元。

環境部 勞動部

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