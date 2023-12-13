閃耀新北圈起1314跨河煙火 全台首發煙火、唯一跨河盛宴、非看不可獨家藝人，盡在新北！

左起：黃鐙輝、梁舒涵、新北市劉和然副市長代理市長、許富凱、林俊逸。 圖／新北市政府文化局 提供

新北市年度盛事「閃耀新北圈起1314跨河煙火」將於12月31日下午3點起，在淡水漁人碼頭、海關八頭、八里左岸公園熱鬧登場。今年煙火將延續前兩年施放時間總長13分14秒，但總發數超越前兩年，並以「大河」、「大橋」為設計發想、結合龍年「大龍」元素，客製化造型煙火呈現新北特色，另以光束搭配煙火讓民眾搶先預見淡江大橋。當日在漁人碼頭主活動區，還將由許富凱、溫嵐、趙詠華、鄭怡等多組獨家藝人接力開唱，最多元演出陣容，全齡做伙來參與。

新北市劉和然副市長代理市長今(13)日出席發佈記者會表示，新北市辦理跨河煙火已進入第3年，每年市府團隊都絞盡腦汁，要帶給市民最棒的年終饗宴。今年活動最大看點的煙火，施放時間總長13分14秒，但總發數超越前兩年，除了特別結合光束效果，虛擬營造全世界最大單塔不對稱斜張橋「淡江大橋」，讓民眾搶先預見之外，還配合明年龍年打造「大龍」意象以及呈現新北特色的造型煙火如淡水阿給、九份紅燈籠。煙火將於20時24分施放，是全台首發煙火，邀請市民朋友一起在絢麗繽紛的煙火中，歡喜迎接2024年的到來。

新北市政府表示，今年活動場域橫跨淡水、八里兩岸，是全台唯一的跨河盛宴，自12月16日起將由新北市立淡水古蹟博物館「光映淡水」系列活動打頭陣，於海關碼頭將有主題裝置藝術、音樂市集、樂團演出等活動。12月31日下午3點起，於淡水海關碼頭、漁人碼頭以及八里左岸，規劃有恐龍派對、閃耀舞台、動fun舞台、暖心市集、魔幻舞台5大主題區，安排互動演出、美食胖卡、體驗市集，再搭配淡水、八里兩岸既有文化古蹟及觀光景點，民眾當日可暢遊淡水、八里兩岸，晚間欣賞煙火，一日好玩好吃都在新北市。

黃鐙輝主持新北市年度盛事「閃耀新北圈起1314跨河煙火」活動。圖／新北市政府文化局 提供

淡水漁人碼頭主活動區，自12月31日下午3點起，推出暖心市集，提供新北在地品牌美食、排隊餐車、手作小物、健康蔬食饗宴；YOYO家族、馬戲之門、最萌人偶OPEN！將、新北兒童街舞團，將在動-fun舞台區帶來親子互動演出。4點開始，閃耀舞台藝人輪番上陣演出，主持群由影視歌三棲藝人：黃鐙輝、曾子余、梁舒涵組合，說學逗唱樣樣來。新北市獨家藝人包括：台語金曲歌王許富凱將與新北高中音樂班跨界演出；許久沒有公開演出的溫嵐，將與原住民舞者尬舞，帶來勁歌熱舞嗨翻漁人碼頭；趙詠華將與鄭怡帶來抒情溫暖的懷舊金曲。另匯集人氣男團U：NUS、B.T.O.D、馬念先、林俊逸、板凳樂團，嗨唱一整晚，全齡作伙來。20時24分煙火施放13分14秒後，由許富凱壓軸與新北市新北高中音樂班演出，帶來聽覺饗宴。

許富凱壓軸與新北市新北高中音樂班演出。 圖／新北市政府文化局 提供

新北市政府表示，淡水河口沿岸兩側，都可欣賞到煙火。最佳觀賞點，在淡水端部分，從捷運淡水站至漁人碼頭沿線；八里端部分從八里渡船頭開始，一路延伸至風帆碼頭。歡迎大家12月31日搭乘捷運、公車等大眾交通運輸來到淡水，觀賞最絢爛的跨河煙火與精彩的演出，以幸福的心情迎向全新的2024年。

2024煙火最佳觀賞點。 圖／新北市政府文化局 提供

更多「閃耀新北圈起1314跨河煙火」相關訊息，可上活動專屬網站或新北市文化局臉書粉絲專頁查詢。

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