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投身八八風災道路重建逾10年 陳正偉獲公務員傑出貢獻

聯合報／ 記者歐陽良盈／台北即時報導
考試院今天舉辦112年公務人員傑出貢獻獎表揚大會，交通部公路局北區公路新建工程分局主任工程司陳正偉深耕高雄原鄉21年，歷經莫拉克風災，帶領甲仙工務段克服艱困環境，修復南橫公路，今年5月公車，達成莫拉克風災13年復健歷史節別全線通車任務，獲頒個人獎。記者歐陽良盈／攝影
考試院今天舉辦112年公務人員傑出貢獻獎表揚大會，交通部公路局北區公路新建工程分局主任工程司陳正偉深耕高雄原鄉21年，歷經莫拉克風災，帶領甲仙工務段克服艱困環境，修復南橫公路，今年5月公車，達成莫拉克風災13年復健歷史節別全線通車任務，獲頒個人獎。記者歐陽良盈／攝影

考試院今天舉辦112年公務人員傑出貢獻獎表揚大會，個人組、團體組各有六名得獎人。交通部公路局北區公路新建工程分局主任工程司陳正偉深耕高雄原鄉21年，歷經莫拉克風災，帶領甲仙工務段克服艱困環境，修復南橫公路，今年5月公車，達成莫拉克風災13年復健歷史節別全線通車任務，獲頒個人獎。

陳正偉坦言，兩年多前8月一次颱風，差點在玉穗溪遭土石流，感性說「公路人最虧欠的就是家人」，90年畢業後進入交通部公路總局第三區養護工程處服務，分發到高雄偏遠山區甲仙工務段，98年8月遇到莫拉克風災，從此開始漫長的山區重建之路。

甲仙工務段轄區包含遭滅村的小林村以及受災嚴重的那瑪夏等地，莫拉克颱風肆虐後，當地地形環境遭受衝擊，道路橋樑柔腸寸斷，每遇大雨或颱風就需撤村，或搭好的便橋就因溪水暴漲而斷裂，一再修建。

陳正偉致詞時開玩笑表示，這些年致力於災區道路重建，幾乎都在工作，小孩出生時，同事還開玩笑虧他說「你都沒回家，小孩到底是不是你的」，還好小孩長大後跟他越來越像。今年五月他轉調北區公路新建工程分局，展開職涯新挑戰。

今年的個人得獎者有交通部公路局北區公路新建工程分局主任工程司陳正偉、新竹縣政府文化局局長李安妤、台灣台北地方檢察署主任檢察官高一書、新北市政府環境保護局簡任技正許銘志、連江縣交通旅遊局科長石人文、台北市政府社會局科長楊雅茹。

今年的團體獎得主有新北市政府新泰塭仔圳市地重劃開發跨局處輔導搬遷小組、交通部公路局南區公路新建工程分局、台北榮民總醫院遠紅外線治療透析血管通路研究團隊、台灣彰化地方檢察署國土犯罪查緝組、原住民族委員會推動原住民族文化健康站照顧長者不漏接、蛻變翻轉中新桃園桃園市政府工務局公園團隊。

考試院今天舉辦112年公務人員傑出貢獻獎表揚大會，個人組、團體組各有六名得獎人；蔡英文總統（左7）也到場致詞並頒獎。記者歐陽良盈／攝影
考試院今天舉辦112年公務人員傑出貢獻獎表揚大會，個人組、團體組各有六名得獎人；蔡英文總統（左7）也到場致詞並頒獎。記者歐陽良盈／攝影

考試院 公務員

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