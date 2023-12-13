防缺藥食藥署推監測系統 基層：應監測原廠、供應商

衛福部食藥署將和國內大型中盤藥商合作，推動藥品市場監測系統，預防缺藥問題再現，監測項目包含慢性病用藥等，藥局常規進貨的藥品。但基層藥師認為，應該監測藥廠或供貨商，而非中盤商，同時也應明確定義何謂缺藥、因應缺藥的SOP為何。

食藥署藥品組簡任技正楊博文今天說，藥品市場監測系統預計在本月完成測試、希望明年1月上線，會儘早完成測試上線使用，目前跟北、中、南等9家規模較大的中盤藥廠合作，未來請他們把每天的庫存資料，介接到新系統，藥師公會全聯會理事長黃金舜說，這些盤商約佔總供應量的5成。

楊博文表示，未來除跟中盤藥商以外，也會委託公會協助，監測目前中盤藥商供應情形，未來也會供應給藥局查詢，不過開業藥師沈采穎認為，缺藥不是公告而已，而是公告之後要做什麼事情、缺藥有什麼定義？衛福部根本沒有定義什麼叫缺藥、SOP要如何啟動？要求廠商如分配？如果藥全部給醫院，「難道未來黴漿菌大流行，是不是大家要像大陸那樣，都擠到醫中去，因為那邊才有藥？」

沈采穎說，中盤商的庫存量基本上每個月進貨、不確定供應商次月是否供貨，且由於交易金額龐大，盤商會是按月叫貨，不會一次準備6個月的貨，所以應該監測的是藥廠或供應商，不是盤商。

沈采穎進一步指出，現在抗生素、血糖用藥、心血管疾病用藥都輪流缺貨，精神科用藥敏特思10mg也缺得厲害，已經缺了快2個月，加上沒有替代藥物，有時候替換藥物，在患者的治療上就會受影響。

沈采穎提到，藥品市場監測系統並沒有辦法改善缺藥情形，因為藥品其實是分配不均，醫院跟診所、社區藥局一定要有「4、3、3」比例分配，但缺藥就是把「分級醫療」變成「階級醫療」，因為廠商跟醫院有簽約，跟社區藥局沒有，所以供應商在貨源不足情形下，當然全部到醫院，尤其是醫學中心。

「氧化鎂就是一個例子」，沈采穎說，這個胃藥成分，一度缺到只有醫學中心有藥，政府才處理解決，「未來是不是每種藥都到這種狀況，政府才積極處理？」雖氧化鎂的缺藥不像抗生素，會產生非常嚴重的影響，而現在新冠病毒、流感、腸病毒等疫情都往升溫，藥品本來就缺，「病例數一增加，藥品一定不夠，食藥署根本沒有去解決根本的問題」。

沈采穎表示，缺藥有三大階段，依序為解決、緩解、預防，而食藥署一直在發生了才解決，像是前陣子幾熱鎮痛的乙醯氨酚缺貨，但那個平台沒有用，「診所跟社區藥局都是弱勢，發口罩發快篩都要社區藥局協助，但缺藥卻是我們最先缺，診所還沒這麼快」。

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