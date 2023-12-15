精品思維、創新超前 奧斯汀穩坐27年寢飾龍頭

撰文／ 陳淑惠

寢飾家居品牌奧斯汀風光入新厝！從原本600坪廠區擴大至五層樓、1500坪的旗艦總部，並同步導入自動化倉儲設備與現代化辦公空間，營業規模倍增，更代表著企業經營的亮麗成績。尤其在競爭激烈且耐用期長的寢飾產業中，奧斯汀能夠屹立不搖27年，關鍵主因在於精品思維與創新超前，讓客戶一試成主顧且一再回購。

圖說：寢飾龍頭「奧斯汀」入新厝，廠區加倍，五重豪禮回饋客戶　 圖／奧斯汀 提供
圖說：寢飾龍頭「奧斯汀」入新厝，廠區加倍，五重豪禮回饋客戶　 圖／奧斯汀 提供

奧斯汀董事長孫連禧從展示架上拿出自家產品，從床套、枕頭、床墊每一樣都能將原料、產地、特點細說從頭，孫董說，奧斯汀的產品從設計、生產、通路、管理一條龍，其中圖案花色都是來自國內、國外設計師獨家設計款，從不複製、撞衫。此外，奧斯汀的純棉系列產品升級採用「無異纖美國精梳棉」，猶如RO逆滲透般100%去除雜質，強韌耐用、不易褪色，高吸濕透氣就像嬰兒棉布般親膚，是奧斯汀最經典暢銷產品。她從女性的細膩面切入產品研發，堅持只做頂尖產品，成功贏得一大票夫人、太太們的芳心。

圖說：奧斯汀董事長從女性細膩角度出發，成功贏得夫人、太太芳心　 圖／奧斯汀 提供
圖說：奧斯汀董事長從女性細膩角度出發，成功贏得夫人、太太芳心　 圖／奧斯汀 提供

在奧斯汀新總部入口處大大寫著『Better Sleep, Better Life』『睡得好，生活更美好』道盡許多現代人的心聲，也強調奧斯汀在睡眠科技所下的苦心。孫董說明，織品的透氣觸感、床墊的軟硬、枕頭的高低弧度…皆與睡眠品質有關，而每個人的體型不同、正睡側睡的習慣不同，所適用的產品也有相當大的差異，也因此，孫董不厭其煩拿著不同枕頭，堅持要客人試躺才能找到自己的命定款式。

圖說：奧斯汀苦心研發睡眠科技產品，希冀為客戶帶來一夜好眠　 圖／奧斯汀 提供
圖說：奧斯汀苦心研發睡眠科技產品，希冀為客戶帶來一夜好眠　 圖／奧斯汀 提供

不僅如此，奧斯汀獨家研發的棕櫚枕系列，標榜最天然的記憶枕，使用天然棕櫚油取代一般石化原料而製成的高密度記憶棉，環保、無毒、可再生，具有優異支撐性並且更加透氣涼爽，透氣度是普通海綿的2倍以上，緩慢回彈的特性能提供更深沉的睡眠體驗，非常適合壓力大、工作繁忙的族群選購。

而另一款由奧斯汀自歐洲獨家代理的BIOCRYSTAL水晶枕，含有16種水晶與金、銀等貴金屬，可助眠舒壓、安定神經，經研究實證可延長深沉睡眠，是許多歐美運動選手指名使用的熱門產品，受到外科、復健專科醫師推薦。奧斯汀獨家引進台灣，就是希望能將睡眠科技的理念與產品推廣給更多需要的人。

已連續舉辦27年的奧斯汀購物週年慶，幾乎成了中部民眾年終添購寢飾的一大盛事，今年奧斯汀新廠開幕更擴大舉辦，一連從12/23日到1/7日共16天時間，再祭出五重感恩好禮回饋給奧斯汀的粉絲們，包括綁定LINE會員立即領取100元優惠券；平日預約享額外好康；消費每滿500元就30萬好禮抽獎機會，最大獎項為GOGORO電動機車；購物滿二萬元免費贈泰國機+酒7日遊，每日限額30名；使用現金購物加碼放大10%金額…等。

圖說：奧斯汀新廠開幕擴大舉辦購物週年慶，購物滿二萬元免費贈泰國機+酒7日遊，每日限額30名　 圖／奧斯汀 提供
圖說：奧斯汀新廠開幕擴大舉辦購物週年慶，購物滿二萬元免費贈泰國機+酒7日遊，每日限額30名　 圖／奧斯汀 提供

孫董笑著說，平時要買奧斯汀的產品要到老虎城，遠百、高雄大立、麗寶等百貨通路或是各個經銷據點，產品與折扣幅度都有限，所以很多客戶等著買奧斯汀一等就是一年，除了感恩客戶的支持，也盡最大誠意回饋給客戶，尤其是原物料不停上漲、通膨升息讓各行各業都倍感壓力，讓奧斯汀寢飾為大家舒壓，用一夜好眠帶來美好人生。

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圖／奧斯汀 提供
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