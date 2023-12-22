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「馥華之丘-四季」植感街廓風格聚落 贏得客戶青睞

文／ 馥華之丘 提供

圖／馥華之丘 提供
圖／馥華之丘 提供

從板橋出發揮軍土城，一路推出系列高質感建築作品的馥華集團，深耕大台北地區42年，將台灣建築視野帶向國際，擅長以飯店高端服務、訂製級的建築規劃尺度，與風格生活的導入，吸引購屋族追逐珍藏，接棒「馥華之丘-光茵」完銷佳績，回應市場期待的全新旅程「馥華之丘-四季」，以對坐雙基地植感街廓，打造流轉於自然四季之間的迷人生活聚落，推出再獲熱烈買氣迴響，更讓許多曾經向隅的購屋粉絲趨之若鶩。

10月正式簽下「環狀線板新捷運聯開案」的馥華集團，將結合一旁「馥華艾美」與預計2025年開幕的「板橋馥華艾美酒店」雙地標建築，打造推升新北城市高度與能見度的複合開發全新街廓。12月初再下一城，拍板「中和大洋舊廠合建案」與大洋塑膠攜手共同開發，以OPEN CITY概念，結合國內外知名建築團隊，打造一個讓消費者能在中和大口呼吸的生活場域。馥華集團認為，用心耕耘一個區域，就必須為其注入正面影響力的能量，不只是透過建築規劃本身，更在於整體街廓環境的共融共享與同理心塑造。因此，為了創造更多的城市綠意，總是秉持「先養環境、再種建築」的理念，積極在各地開發案展開「大樹聚計畫」，實現把自然帶回居家，持續在城市中打造一幅幅的韻味森境。

圖／馥華之丘 提供
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圖／馥華之丘 提供
圖／馥華之丘 提供

馥華集團主動認養並禮聘專業景觀團隊，設計規劃基地旁的福林之丘公園，在「馥華之丘-光茵」、「馥華之丘-四季」雙基地鄰青福街兩側大量植樹，構築一座四季森境院落，與一條雙排林蔭大道，「馥華之丘-四季」以造街廓概念，縫合雙基地之間、公園地景、街廓鄰里間的美好生活，圍塑出一座擁有林蔭大道、文化書香、野遊公園的植感風格全新聚落，勾勒屬於土城青福更理想的生活樣貌。

圖／馥華之丘 提供
圖／馥華之丘 提供

圖／馥華之丘 提供
圖／馥華之丘 提供

在公設規劃上，「馥華之丘-四季」以結合Urban Resort的“鬆活時光”概念，高規格引入國際頂級飯店設計規劃的賓客旅程與抵達體驗，把自然帶入生活的每一處場域，讓生活感受四季時序的變幻，打造一座沐浴樹海與天光的露天泳池、沈浸書香的圖書館、All day dining全日餐廳、聆賞劇院般的奢華影廳與音樂廳，以渡假風情創造一款Staycation的都會潮生活。在坪數規劃上，以25-51坪，2-4房的規劃，創作既精質實用、更能收藏享受的理想家，讓每一種追求生活品質的生活知音，都能再次相遇一場沈浸自然、迎接四季斑斕的迷人生活旅程。

馥華之丘-四季 25-51坪
貴賓專線:02-2262-5888
官方網頁:https://reurl.cc/6QXrr6

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