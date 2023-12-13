新北青創土城綠創基地啟用 為傳統產業注入永續創新動能

文／ 新北市政府青年局提供

開幕現場投資機構及企業代表到場支持，將為青創團隊帶來更多資源挹注。 圖／新北市政府青年局提供
開幕現場投資機構及企業代表到場支持，將為青創團隊帶來更多資源挹注。 圖／新北市政府青年局提供

新北市政府青年局旗下第 8 處基地「新北青創土城綠創基地」於今（12）日正式開幕啟用。土城綠創基地由銘傳大學創新育成中心營運，著重於綠能、碳產業、科技服務業及 ESG 永續發展等相關領域的團隊招募和輔導。第一波招募已有 21 組青創團隊進駐，創業主題囊括家庭碳權交易、綠建材和減碳設備，以及 ESG 碳盤查應用等不同領域；第二波招募計畫預計於明（113）年1月開放報名，歡迎淨零碳排、能源轉型相關之新創企業申請加入。

「新北青創土城綠創基地」開幕啟用，將攜手各界資源為青年打造友善創業環境。 圖／新北市政府青年局提供
「新北青創土城綠創基地」開幕啟用，將攜手各界資源為青年打造友善創業環境。 圖／新北市政府青年局提供

新北市青年局旗下有 8 處不同領域的主題基地，今日啟用的「新北青創土城綠創基地」位於土城員和社會住宅 2 樓， 250 坪辦公空間，擁有 14 間獨立辦公室和 16 席共同工作空間，是目前新北市青年局轄下所有青創基地當中，獨立辦公室數量最多的一處。土城綠創鄰近土城工業園區、樹林製造業及電子業產業聚落型態，因應聯合國永續發展目標（SDGs）及永續發展趨勢，帶動政府要求企業投入 ESG 轉型與認證，希冀綠創基地能協助對接更多傳統產業及中小企業，導入節能環保、新能源策略，促成新技術與創新服務模式，提升企業競爭力並落實企業永續。

新北市青年局邱兆梅局長攜手銘傳大學李選士校長共同營運「新北青創土城綠創基地」。 圖／新北市政府青年局提供
新北市青年局邱兆梅局長攜手銘傳大學李選士校長共同營運「新北青創土城綠創基地」。 圖／新北市政府青年局提供

銘傳大學以立足台灣、深耕在地的理念，長期鼓勵師生發揮創新創業精神，深入在地服務，實踐大學的社會責任。永續發展需要青年人的創新思維和創業實踐，銘傳大學校長李選士認為，土城綠創基地正好為青創團隊們提供了一個絕佳的資源平台；李選士進一步說明：「銘傳大學過去在創新育成、創業輔導領域已有深耕 20 餘年的經驗與成果，此次與青年局共同打造土城綠創基地，期望結合眾多合作夥伴的力量，培養出一批有理想、有能力、有創意的青年創業家，成為臺灣和國際發展永續經濟的重要力量。」

「新北青創土城綠創基地」啟動儀式，匯聚各界努力，推動永續共好。開幕現場投資機構及企業代表到場支持，將為青創團隊帶來更多資源挹注。「新北青創土城綠創基地」開幕啟用，將攜手各界資源為青年打造友善創業環境。 圖／新北市政府青年局提供
「新北青創土城綠創基地」啟動儀式，匯聚各界努力，推動永續共好。開幕現場投資機構及企業代表到場支持，將為青創團隊帶來更多資源挹注。「新北青創土城綠創基地」開幕啟用，將攜手各界資源為青年打造友善創業環境。 圖／新北市政府青年局提供

新北市青年局局長邱兆梅指出，「青年局除協助與工業區潛在客戶鏈結，並引進業師輔導、行銷曝光、通路合作、投資人對接等機會，藉由循環經濟、減廢創新及農漁牧產品的加值轉型，提高產業永續發展機會，為新北傳統產業注入創新動能，攜手實踐永續共好。」；由於土城綠創、新店未來，以及預計明年落成的中和生醫基地的選址皆在社會住宅內，邱局長也特別感謝新北市政府城鄉發展局的跨局處合作，共同扶植青年創業，提供青年高品質低成本的創業空間，讓青年創業環境更加友善。

【新北青創土城綠創基地】
地址：新北市土城區莊園街151號2樓
聯絡電話：(02) 28882189、28882190

新北市政府青年局 廣告

相關新聞

李文忠：鼓勵研究生發掘榮民在這塊土地裡的根

財團法人榮民榮眷基金會於今(12)日頒贈112年榮民文化碩博士論文獎勵金，董事長、退輔會副主委李文忠表示，基金會鼓勵研究...

推淨零建物轉型內政部：綠建築逾1.2萬年減150萬噸碳排

內政部今舉辦近零碳建築授證典禮，表揚10件取得最高近零碳建築的機關團體，內政部長林右昌表示，今年10月為止全台綠建築已逾...

照片看歷史／1965年逾50名北一女日本校友回母校 集資贈送一架鋼琴

1965年12月12日，50多名已經作了「媽媽」或「祖母」的北一女中的日本籍校友回到母校參加台灣光復後的20周年校慶，這些祖母級的校友從日本包機飛來台灣，並集資買了一架鋼琴贈送母校留念。 過去台灣在日治時期，台北第一女中曾被稱為台北第一高女，這些來台的日本籍校友，便是在第一高女畢業或肄業，直到台灣光復後，她們返回日本，但她們對於這所曾經作育她們的母校仍然十分懷念。...

開拓未來續航力 博幼基金會與滙豐台灣幫偏鄉孩子點一盞燈

身處水泥叢林，我們早已習慣資訊爆炸的生活，並練就汲取所需資訊、摸索出未來方向的技能；然而在同座島嶼的彼端，卻有正值學齡階段的孩子囿於家庭狀況、師資缺乏等因素，在畢業後的職涯選擇不得已限縮了多元發展的可

航空業減碳多管齊下 桃園機場：深化夥伴合作、關注新興科技

隨著疫情穩定解封，觀光旅遊需求旺盛，航空產業除迎接景氣回溫，也積極啟動淨零升級策略，以符合2050年淨零轉型國家目標。交通部民用航空局林國顯局長、桃園機場公司總經理范孝倫於《今周刊》第六屆「台灣大未來

和泰原夢國家隊成功圓夢! 嘉興國小泰雅童聲唱出金質獎

對於資源不算充足的偏鄉原住民小學，想要出國比賽絕對是一件大事，除了學童必須努力練習外，校方也要為了出國經費傷透腦筋。位於新竹縣尖石鄉泰雅族部落的嘉興國小，就是其中一個例子，在家長會跟當地支持下，於20

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。