新北青創土城綠創基地啟用 為傳統產業注入永續創新動能

開幕現場投資機構及企業代表到場支持，將為青創團隊帶來更多資源挹注。 圖／新北市政府青年局提供

新北市政府青年局旗下第 8 處基地「新北青創土城綠創基地」於今（12）日正式開幕啟用。土城綠創基地由銘傳大學創新育成中心營運，著重於綠能、碳產業、科技服務業及 ESG 永續發展等相關領域的團隊招募和輔導。第一波招募已有 21 組青創團隊進駐，創業主題囊括家庭碳權交易、綠建材和減碳設備，以及 ESG 碳盤查應用等不同領域；第二波招募計畫預計於明（113）年1月開放報名，歡迎淨零碳排、能源轉型相關之新創企業申請加入。

「新北青創土城綠創基地」開幕啟用，將攜手各界資源為青年打造友善創業環境。 圖／新北市政府青年局提供

新北市青年局旗下有 8 處不同領域的主題基地，今日啟用的「新北青創土城綠創基地」位於土城員和社會住宅 2 樓， 250 坪辦公空間，擁有 14 間獨立辦公室和 16 席共同工作空間，是目前新北市青年局轄下所有青創基地當中，獨立辦公室數量最多的一處。土城綠創鄰近土城工業園區、樹林製造業及電子業產業聚落型態，因應聯合國永續發展目標（SDGs）及永續發展趨勢，帶動政府要求企業投入 ESG 轉型與認證，希冀綠創基地能協助對接更多傳統產業及中小企業，導入節能環保、新能源策略，促成新技術與創新服務模式，提升企業競爭力並落實企業永續。

新北市青年局邱兆梅局長攜手銘傳大學李選士校長共同營運「新北青創土城綠創基地」。 圖／新北市政府青年局提供

銘傳大學以立足台灣、深耕在地的理念，長期鼓勵師生發揮創新創業精神，深入在地服務，實踐大學的社會責任。永續發展需要青年人的創新思維和創業實踐，銘傳大學校長李選士認為，土城綠創基地正好為青創團隊們提供了一個絕佳的資源平台；李選士進一步說明：「銘傳大學過去在創新育成、創業輔導領域已有深耕 20 餘年的經驗與成果，此次與青年局共同打造土城綠創基地，期望結合眾多合作夥伴的力量，培養出一批有理想、有能力、有創意的青年創業家，成為臺灣和國際發展永續經濟的重要力量。」

「新北青創土城綠創基地」啟動儀式，匯聚各界努力，推動永續共好。開幕現場投資機構及企業代表到場支持，將為青創團隊帶來更多資源挹注。「新北青創土城綠創基地」開幕啟用，將攜手各界資源為青年打造友善創業環境。 圖／新北市政府青年局提供

新北市青年局局長邱兆梅指出，「青年局除協助與工業區潛在客戶鏈結，並引進業師輔導、行銷曝光、通路合作、投資人對接等機會，藉由循環經濟、減廢創新及農漁牧產品的加值轉型，提高產業永續發展機會，為新北傳統產業注入創新動能，攜手實踐永續共好。」；由於土城綠創、新店未來，以及預計明年落成的中和生醫基地的選址皆在社會住宅內，邱局長也特別感謝新北市政府城鄉發展局的跨局處合作，共同扶植青年創業，提供青年高品質低成本的創業空間，讓青年創業環境更加友善。

【新北青創土城綠創基地】地址：新北市土城區莊園街151號2樓聯絡電話：(02) 28882189、28882190

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