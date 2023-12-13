花蓮新創基地進駐團隊招募 申請件數創歷年新高

文／ 花蓮縣政府 提供

2024年花蓮新創基地團隊進駐招募獲得熱烈迴響，共計18組團隊投件申請，相較往年成長近一倍。縣長徐榛蔚鼓勵青年返鄉創業，縣府亦提供良好的基地環境，建構完整的創業生態圈，同時重視青創培訓工作，透過舉辦一系列創業課程及陪伴式輔導，協助進駐團隊完成升級轉型，並提升整體創業能量。

花蓮縣長徐榛蔚鼓勵青年返鄉創業，縣府提供良好的新創基地環境，建構完整的創業生態圈。 圖／花蓮縣政府 提供
花蓮縣長徐榛蔚鼓勵青年返鄉創業，縣府提供良好的新創基地環境，建構完整的創業生態圈。 圖／花蓮縣政府 提供

新創基地進駐團隊招募投件團隊成員來自全台各地，產業領域豐富多元，包含括智慧交通、觀光旅遊、寵物食品、醫療器材、科技產業、公共建設、沉香產業、商業設計、地方創生、無店面餐飲零售、社會服務、顧問服務、文創產業、平面出版、自媒體及電子商務等產業，預訂12月中旬辦理簡報評審，進駐團隊名單將公告於縣府青年發展中心官方網站。

新創基地位於花蓮市海岸路17號，縣府於民國109年規劃為青年創業基地，提供12個約3至12坪不等的獨立辦公空間，每月場域使用費900元至2,500元不等，並可使用基地的共同工作空間、團隊會議室、大型多功能會議室、發想空間、青食堂、視訊設備及24小時保全等，免費提供用水及網路資源，電費依照各進駐團隊使用量繳納，讓創業青年大幅度節省創業初期的管銷成本。

進駐新創基地的團隊可使用基地內的共同工作空間，大幅度節省創業初期的管銷成本。 圖／花蓮縣政府 提供
進駐新創基地的團隊可使用基地內的共同工作空間，大幅度節省創業初期的管銷成本。 圖／花蓮縣政府 提供

112年進駐團隊在新創基地陪伴輔導下嶄露頭角，昶宇微型水力發電成功晉級2023年「創業歸故里」創新創業競賽決賽，並於 2023年「Taiwan Startup World Cup 臺灣新創世界盃創業競賽」中，自120組團隊脫穎而出，入圍前15強；基地文化出版有限公司與財團法人鄉育教育基金會簽署合作意願書，由基地文化進行主題課程設計及授課工作，共同推廣在地高中學子文化與創新教育之理念，培育學生探索與累積自身學習歷程；玩藝樹有限公司與台灣第一組熟齡網紅團體「第三人生」（YT頻道-人生下半場 我們的主場）簽署合作意願書，由玩藝樹提供拍攝場地及體驗服務，第三人生進行樹皮體驗活動及線上拍攝，並於社群媒體推廣活動。

花蓮縣政府持續提供友善的青創資源，協助青年開拓事業版圖，讓花蓮成為創業的夢想城市。 圖／花蓮縣政府 提供
花蓮縣政府持續提供友善的青創資源，協助青年開拓事業版圖，讓花蓮成為創業的夢想城市。 圖／花蓮縣政府 提供

縣長徐榛蔚重視在地青年創業需求，並積極營造友善創業環境。近年持續推動育才培才留才攬才，並與各高中職大專院校、企業及民間團體產官學界共同合作投入資源，讓全國看到花蓮的「青」創新實力。縣府持續提供友善的青創資源，協助青年開拓事業版圖，讓花蓮成為創業的夢想城市。

（花蓮縣政府廣告）

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