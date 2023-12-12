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讓世界上架台灣！賴清德第三支競選廣告「世界的台灣」 ：走向世界，文化美好來自國際

文／ 賴清德競選辦公室 提供

賴清德、蕭美琴全國競選總部今（12）日召開競選CF公布記者會，由全國競總總幹事潘孟安、發言人戴瑋姍共同召開記者會，公布賴清德、蕭美琴第三支競選廣告：「世界的台灣」。潘孟安表示，很多現在被認為是台灣之光的美好事物，其實都來自各國的文化以及養分，2024年總統大選就是關鍵的選擇，台灣應該要選擇繼續走向國際，世界才會上架台灣。

潘孟安表示，「世界的台灣」希望用更高的角度帶國民重新認識台灣文化的燦爛，其實和國際的多元文化密不可分。台灣近代歷史四百年來所發展出的多元文化、族群與獨創性，一直都與世界接軌，並將台灣的文化帶到世界。潘孟安指出，國際路線就是賴清德、蕭美琴與另外兩組候選人在格局與高度上，最大的差異。

潘孟安強調，這次大選就是「上架台灣」與「架空台灣」的選擇，在全世界都想上架台灣的同時，在野黨只想架空台灣。台灣如何在世界競爭中持續走向自己的康莊大道，而非走向中國、依賴中國，就是2024這場選舉的重點。

戴瑋姍表示，民進黨自2016年執政以來，許多表現都是世界排名前幾名，這是全體國人的努力，因為在七年前選對的人，台灣才能走在正確的道路上，與民主陣營並肩前行。台灣是一個海洋國家，我們有幸能夠匯聚多元的文化經驗、汲取來自國際的養分，融合東西傳統、國際思潮，台灣文化才能夠一直保持彈性、一直持續進步，只有堅定的走向世界，世界才會繼續上架台灣，呼籲國人2024年選對的人、走對的路，讓世界繼續看見屬於台灣的獨特文化。

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