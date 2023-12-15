南科產值大噴發！護國群山坐鎮、無敵生活機能，換屋族最愛「1區」

科技園區對於城市與經濟發展的強大推動力，有目共睹。過去竹科為台灣半導體最重要的生產聚落，但隨著竹科土地開發飽和，台灣科技廊島逐漸往南拓展，據最新資料顯示，南科在台積電等大廠加持下，今年截至10月底，南科累積產值約為12,174億元，超越竹科的11,578億元，躍居為全台半導體生產第一大重鎮。目前南科就業人口逾9萬人，且每年持續增長中，待南科三期2026年完工後，屆時可望再增加4,900個就業機會，創造高達392億元年產值。

南科在台積電等大廠加持下，已躍居為全台半導體生產第一大重鎮。 圖／海悅廣告提供

龐大的就業人口進駐，帶動周邊聚落發展，居住環境和生活機能是南科人最關心的問題。繼高雄首店後，「統一集團優質生活館」也預計至南科展店，整合統一旗下7-ELEVEN、星巴克、Mister Donut、COLD STONE、博客來、康是美等數十個品牌，定位為小型精品百貨，帶動南科生活圈大升級。此外，奇美醫療團隊也接手籌辦南科醫院，最快於3年內設立7大科別、200床地區型醫院，服務園區上班族和附近居民。

台南環境宜居，在大批就業人口中，包含許多來自全台的科技菁英與「南漂族」，考量到舊市區市容老舊、往返園區易塞車，許多外地客紛紛落址於距南科車程僅3分鐘、街廓新穎整齊的新市重劃區，今年8月份新市區建物買賣交易量較前期增加290.91%。為了迎接高就業率衍生出來的高出生率和孩童就學需求，台南市政府超前佈署，斥資1億7000萬元於新市打造總面積4,123平方公尺的幼兒園區，提供新市區內優質且平價的教育環境。新市幼兒園預計明年完工，未來當地孩童可就近上學，畢業後銜接有國小部、國中部和高中的南科實驗國際高級中學，享受雙語、國際化的12年國教。

考量從市區進出南科容易塞車，許多科技菁英選擇住在距南科車程僅3分鐘的新市重劃區。 圖／海悅廣告提供

新市重劃區坐擁南科門戶要塞、生活機能、教育資源到位，種種利多條件，使得區域指標建案「世界南科A」備受矚目，日前更舉辦建築説明會，由海悦國際總經理王俊傑親自帶隊、築遠工程顧問設計師張盈智等建築團隊共同出席，向近300位貴賓説明建築規劃、結構工法，是南科房地產界的一大創舉。

業者指出，南科區域新推案大多為小坪數產品，像「世界南科A」32-43坪、全雙面採光2-3房格局非常稀有，更獨享3分鐘進南科、通勤不塞車的優勢，並且是台北豪宅推手呂建勳操刀的23層樓高地標建築，兼具獨特性、保值性、機能性，吸引許多島內移民家庭、在地換屋客前來賞屋。

「世界南科A」建築説明會，吸引近300位貴賓參加。 圖／海悅廣告提供

不少來自科技業的已購客認為，科技園區是決定房價水平的關鍵，南科無論是就業人口、薪資水平，都直追竹科，回顧竹科園區周邊近五年房價從20多萬翻漲至7、80萬，「目前南科新市區房價合理，全家人可以住得更寬敞，未來前景也十分看好。」

由於全台科學園區的高房價讓年輕工程師無法負擔，促使越來越多新鮮人移居台南，一波波含金量高的科技菁英人才湧入，為南科房價帶來長遠且持續的支撐，更讓有自住剛需的購屋客紛紛鎖定目標就進場，深怕一旦猶豫，薪水漲幅便追不上物價通膨，也讓「世界南科A」在市場獲得高詢問度。

建案官網：https://pse.is/5d6b66

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